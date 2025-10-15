Vídeo: fuerte alarma en Cataluña por el aumento de los ataques antisemitas

Cataluña ha registrado en 2025 un preocupante aumento de incidentes antisemitas que han puesto en alerta a la comunidad judía, la cual reclama medidas urgentes para garantizar su seguridad y dignidad.

Según el Observatorio de Antisemitismo, los casos de odio hacia judíos en España crecieron un 60,8 % en 2024, evidenciando que el antisemitismo sigue siendo una amenaza real en la sociedad.

En Cataluña, los ataques se han manifestado de diversas formas, incluyendo pintadas y mensajes ofensivos en la librería infantil Pati de Llibres en Sant Cugat del Vallès, con expresiones como “sionazi” y “cómplice del genocidio”, dirigidas injustamente contra la comunidad judía. Asimismo, comercios de marcas percibidas como vinculadas a intereses judíos, como Zara y Nespresso en Sabadell, fueron objeto de vandalismo y pintadas, lo que evidencia la extensión de esta hostilidad.

La comunidad judía ha recibido un amplio respaldo social, con organizaciones civiles y partidos políticos condenando los ataques y reafirmando que la diversidad y la tolerancia son pilares esenciales de Cataluña y España.

En 2024, el abogado Yotam Eyal grabó y subió a las redes una agresión antisemita en Barcelona.

Según explicó en su cuenta de X, fue atacado por un grupo de árabes en Barcelona “mientras la mayoría me maldecía a mí y a Israel”. Al parecer, todo empezó cuando vieron a la víctima andando por la calle con la kipá (gorro tradicional judío) en la cabeza. “Alguien se acercó por detrás y me golpeó en la cabeza, logré tomar una foto de los atacantes, y de sus amigos antes de que me quitaran el teléfono de las manos”, relato.