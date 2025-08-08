Vídeo: un inmigrante subsahariano agrede brutalmente a dos personas trans en el centro de Tortosa

Un hombre de origen subsahariano fue detenido el pasado domingo en Tortosa tras agredir a dos personas trans en plena calle. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la tarde en la plaza Gerard Vergés, en el centro histórico de la ciudad, según informa el diario E-Notícies.

Según han informado los Mossos d’Esquadra, la agresión estuvo motivada por la identidad de género de las víctimas, por lo que al detenido se le imputan un delito de odio y otro de lesiones. El suceso fue grabado en vídeo y difundido rápidamente a través de las redes sociales. En las imágenes se puede ver al agresor profiriendo insultos y encarándose con las víctimas antes de iniciarse un forcejeo.

Durante el altercado, una de las personas agredidas utilizó una barra de hierro para defenderse, motivo por el cual también ha sido imputada por un presunto delito de lesiones. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del caso.

El vídeo muestra como el subsahariano persigue con saña a una de ellas propinándole patadas hasta que la tira al suelo.

"Aqui hay algo que no cuadra. Como te pueden imputar por delito de lesiones si te estas defendiendo (una pelea de toda la vida). Si es asi, la victima podria hacer lo mismo e imputar al Africano. Quien se lo impide de hacer lo mismo?" , "Esto, pronto o tarde tiene que pasar,el enfrentamiento entre islamistas y LGTBI,son incompatibles!" o "Que maravilla el choque cultural" son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Este episodio se enmarca en un contexto preocupante: el incremento de agresiones por razón de identidad de género y orientación sexual en Cataluña. En lo que va de 2024, ya se han registrado 318 incidentes, un 4,9 % más que el año anterior. De ellos, 82 han afectado específicamente a personas trans, siendo las agresiones físicas las más frecuentes.