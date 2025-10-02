Vídeo: miles de vecinos claman contra la inseguridad en municipios catalanes gobernados por socialistas

Este pasado miércoles por la tarde cerca de tres mil vecinos de L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, ciudades gobernadas por el PSC, se han manifestado por las calles de estas dos localidades para exigir soluciones contra la inseguridad y el incivismo. Ha sido una concentración organizada por comerciantes y ciudadanos.

El alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, y el de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, llevan poco más de un año en su cargo, però no han sabido evitar el deterioro de la seguridad ciudadana en sus calles, y su única política es descalificar a los vecinos hartos de la delincuencia, acusándoles de difundir «bulos» y de ser agentes de la «extrema derecha.

En estos municipios se multiplican las quejas por robos, peleas, “okupaciones” ilegales y actitudes incívicas que alteran la convivencia.

En L’Hospitalet la indignación se ha disparado en barrios como Bellvitge, La Florida, Collblanc o La Torrassa donde se acumulan quejas por todo tipo de delitos.

La protesta, que arrancó en la plaza de la Bòbila —lugar limítrofe entre ambas ciudades—, recorrió calles como Maladeta, Avenida Isabel la Católica y calle Barcelona, para concluir frente al Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones.

Los participantes demandan medidas concretas por parte de las administraciones: mayor presencia policial permanente, actuaciones más efectivas contra los narcopisos, mayor limpieza y mantenimiento del espacio público, así como que la ley se aplique “igual para todos”, incluyendo sanciones claras frente al incivismo.

Desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet se defiende que ya se han desplegado operativos policiales en coordinación con los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Esplugues, y que se ha logrado desalojar 22 narcopisos en lo que va de año. Sin embargo, los vecinos señalan que esas acciones no han sido suficientes para revertir la sensación de inseguridad persistente.

Comerciantes de Can Vidalet y Pubilla Cases han estado especialmente activos, recopilando firmas (más de 1.800 hasta la fecha), convocando iniciativas vecinales y repartiendo carteles informativos para alertar sobre la situación.