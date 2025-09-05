El violador que atacó a dos mujeres en Gavà huía de la justicia disfrazado con pelucas, gafas de pasta y bigote

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Castelldefels a un violador en Gavà acusado de dos agresiones sexuales cometidas los pasados 1 de octubre y 24 de enero. El hombre, que actuaba disfrazado con sombrero, gafas de pasta, peluca y bigote postizo, utilizaba armas blancas y de fuego para intimidar a sus víctimas. En la primera agresión llegó a herir a la mujer con un cuchillo y, en la segunda, amenazó a otra víctima con una pistola y un arma blanca.

La investigación ha estado dirigida por el Área Central de Violencias Sexuales de los Mossos y ha contado con la colaboración de la Policía Local de Gavà. Tras meses de seguimiento, los agentes lograron localizarlo este martes en Castelldefels, donde se procedió a su arresto.

La descripción de las víctimas, clave en el caso

Las dos mujeres agredidas fueron capaces de ofrecer detalles muy precisos sobre la apariencia del sospechoso. Gracias a esta información, la policía estableció dispositivos de vigilancia en las zonas donde se produjeron los ataques. Fue un testigo quien, días atrás, alertó de la presencia de un individuo sospechoso que coincidía con la descripción aportada, lo que permitió estrechar el cerco policial.

La Policía Científica ha encontrado pruebas que confirman la relación del detenido con las dos agresiones. Los análisis de vestigios biológicos y las coincidencias en el modus operandi han resultado determinantes para vincular al violador en Gavà con ambos ataques.

Máxima preocupación en Gavà y Castelldefels

El caso ha generado inquietud en la población local, que llevaba meses pendiente de los avances en la investigación. Las autoridades destacan la importancia de la colaboración ciudadana y han agradecido tanto las declaraciones de las víctimas como el aviso del testigo que ayudó a cerrar el operativo.

El detenido, que será puesto a disposición judicial en las próximas horas, podría enfrentarse a penas de larga duración por delitos de agresión sexual, lesiones y tenencia ilícita de armas.