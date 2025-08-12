Una violenta pelea entre bandas latinas deja el andén de un metro de Barcelona lleno de sangre

La violencia volvió a golpear este lunes por la tarde al transporte público de Barcelona. Una brutal pelea en la estación de Virrei Amat, en el distrito de Nou Barris, dejó un joven herido con cortes de arma blanca y una escena de pánico entre los usuarios del metro.

Los hechos ocurrieron por la tarde, cuando el teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir múltiples llamadas alertando de una pelea violenta en el andén de la línea L5. Aunque en un primer momento se pensó en la implicación de varias personas, fuentes policiales apuntan a el diario El Caso que el enfrentamiento se produjo únicamente entre dos individuos. La principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra es que se trate de un ajuste de cuentas entre miembros de bandas latinas.

En un vídeo que ha consultado este medio, se ve al joven herido y el suelo del andén lleno de sangre y las escaleras de acceso a la plaza homónima. Dos amigos intentaban detener la hemorragia en su brazo con una camiseta a modo de torniquete, hasta la llegada de los sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que lo trasladaron a un Centro de Atención Primaria de la zona. Pese a la gran cantidad de sangre perdida, su vida no corre peligro.

Por el momento no hay detenidos. La Unidad Regional de Transporte Urbano de los Mossos revisa las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los implicados y esclarecer las causas del violento altercado.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la red de transporte metropolitano de la capital catalana, donde incidentes con armas blancas se han vuelto cada vez más frecuentes.