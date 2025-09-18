Vithas inaugura un nuevo hospital en Barcelona: un centro "innovador, moderno y de futuro"

Esta mañana se ha inaugurado el Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, un proyecto que, en palabras de su directora, Anna Guiró, busca "transformar la forma como cuidamos y curamos a las personas".

La apertura de este centro sanitario representa una ampliación significativa de la red de Vithas en Cataluña, donde ya opera en Lleida y Vilanova i la Geltrú, y supone la puesta en marcha de un proyecto que se inició en 2022. El Hospital contará con tecnología sanitaria de vanguardia y un concepto arquitectónico sostenible. Entre sus capacidades destacan las más de 160 habitaciones individuales (incluyendo 7 suites), 14 quirófanos, un servicio de urgencias 24 horas para adultos y pediátricas, y 60 consultas externas. En total, el centro ocupa 39.000 metros cuadrados, y está ubicado en Esplugues, un entorno “estratégico” para el Área Metropolitana de Barcelona.

El acto de inauguración, que se ha celebrado en el mismo hospital, ha estado presidido por Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y ha contado con la participación de Jorge Gallardo Piqué, presidente de Vithas, José Crespín, subdelegado del Gobierno en Cataluña, Dr. Pedro Rico, director general de Vithas, Eduard Sanz, alcalde de Esplugues de Llobregat y Anna Guiró, directora del Hospital Vithas Barcelona.

También ha asistido al acto José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y Atresmedia. Entre ambos grupos -Vithas y Planeta- existe un acuerdo para impulsar la formación de futuros profesionales e investigación en ciencias de la salud. Entre otros, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, también ha acudido a la inauguración del hospital.

El presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, junto al presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre Miquel Muñoz / Shooting

"Curar y cuidar"

El acto ha comenzado con el discurso inaugural del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que se ha mostrado "contento" de presentar "una empresa que da trabajo". El hospital "dará un plus a nuestra sanidad", ha asegurado Sàmper, que ha valorado positivamente que es una "iniciativa que genera riqueza, prosperidad y puestos de trabajo". "Es un ejemplo de colaboración público-privada", ha zanjado Sàmper.

El acto también ha contado con el discurso de Jorge Gallardo, presidente de Vithas, quien ha asegurado que el propósito del hospital es "curar y cuidar". "Venimos con humildad, con ilusión, a sumar, a servir y a seguir aprendiendo", ha continuado Gallardo, que ha agradecido el apoyo de la familia Gallardo. El presidente ha dicho que el hospital ha sido "pensado desde cero", con el objetivo de "desarrollar la medicina del futuro para dar la mejor respuesta asistencial y humana". Gallardo ha asegurado que la seña de identidad de Vithas debe ser siempre que “el hospital es la casa donde la ciencia y la compasión se dan de la mano”. "Este hospital ha representado también una oportunidad para los profesionales", ha añadido el presidente, quien ha subrayado que esta apertura "creará empleo".

Por su lado, el Dr. Pedro Rico, director general de Vithas, ha recordado que solo en 2024, Vithas ha realizado 170.000 cirugías, tres millones y medio de consultas, 17 millones de pruebas diagnósticas y más de un millón de urgencias. "Además, 7.300 bebés han visto su primera luz en un hospital Vithas". Rico ha añadido que el hospital aspira a "colaborar a beneficio de las personas", "y lo va a hacer condensando los atributos que han situado a Vithas en el liderazgo de la sanidad española".

Por último, la directora del hospital, Anna Guiró, ha asegurado que el centro no se ha construido únicamente "para ofrecer servicios, sino para asumir un compromiso real con las personas". "Y lo hacemos también con responsabilidad ambiental porque somos un hospital neutro en emisiones de gas y electricidad", ha añadido. Guiró ha expresado que su objetivo es curar y cuidar "de una manera diferente, poniendo siempre a la persona en el centro".

Un hospital del futuro

"Vithas Barcelona se ha diseñado pensando en el futuro, incorporando tecnología diagnóstica de última generación, sistemas digitales de información clínica y espacios flexibles", ha celebrado la directora del hospital.

Tras su inauguración, se ha realizado una visita guiada al hospital, un centro "moderno, innovador, y con prestaciones 360 grados". Una vez el hospital esté en pleno funcionamiento, trabajarán en él "más de 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios". El grupo Vithas cuenta, con la inauguración del de Esplugues, con 22 hospitales y 39 centros médicos, en los que trabajan 12.600 profesionales.