Vueling estrena una nueva ruta nacional que conecta con Barcelona

Vueling ha anunciado esta mañana una nueva conexión entre Barcelona y Córdoba. Con esta nueva ruta, la compañía se convierte en la única aerolínea con presencia en los seis aeropuertos andaluces: Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Jerez y Córdoba.

Hoy mismo se ha producido el primer vuelo, y se ha producido un acto de bienvenida en el Aeropuerto de Córdoba. Para Rosaura Férriz, responsable de Asuntos Públicos de Vueling, "esta nueva conexión refuerza nuestro compromiso con el territorio y nos convierte en la única aerolínea que opera en los 6 aeropuertos andaluces. De esta forma, reforzamos la conectividad directa de Córdoba con Barcelona y potenciamos su conectividad indirecta al unirla con más de 100 destinos desde nuestro hub de Barcelona."

La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, destaca que "la apuesta de la compañía es un gran paso para este aeropuerto y está en consonancia con la apuesta del Gobierno de España por la Ciudad de Córdoba. Una infraestructura aeroportuaria que no para de crecer y cuyo número de usuarios aumenta cada año. En definitiva, una oportunidad de desarrollo y crecimiento empresarial y turístico por el territorio cordobés".

Yolanda de Aguilar, secretaria general de Turismo, subraya que "con este vuelo inaugural estamos celebrando el despegue de un proyecto compartido, de una visión de futuro que coloca a Córdoba en un punto clave dentro de la estrategia de conectividad de Andalucía, un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra tierra".

Más rutas desde Barcelona

Vueling ya presentó en agosto tres nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, para la próxima temporada de inverno. Según comunicó la compañía, las rutas estarán operativas a partir del próximo mes de noviembre, aunque ya están disponibles en la web de la aerolínea.

Las tres nuevas conexiones internacionales son las siguientes: Ljubljana, capital de Eslovenia, Agadir, ciudad del sur de Marruecos, y Estrasburgo, en Francia. La aerolínea se convirtió así en la única en ofrecer conexión directa entre el aeropuerto de El Prat y Ljubljana y Agadir. Ambas rutas estarán operativas a partir del 16 de noviembre. La conexión con Estrasburgo es una ruta especial para la temporada navideña, y estará operativa entre el 27 de noviembre y el 4 de enero de 2026.