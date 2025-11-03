El World Press Photo 2025 llega a Barcelona con dos fotógrafos españoles entre los premiados

Conflicto, migración y cambio climático. Estas son las tres temáticas que definen la 21ª edición del ‘World Press Photo 2025’: una de las exposiciones de mayor relevancia en el mundo del fotoperiodismo y que Barcelona acogerá a partir de este viernes, del 7 al 14 de noviembre, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El evento, organizado por la Fundación Photographic Social Vision, presenta un total de 144 fotografías. En él, se incluye la ‘Foto del Año’, en la que la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf retrató para The New York Times a Mahmoud Ajjour. Un niño de nueve años que perdió los dos brazos, a raíz de la explosión de un misil lanzado sobre Gaza por aviones israelís.

Además, el World Press Photo 2025 cuenta con los finalistas John Moore y Musuk Nolte. Sus obras —Cruzar de noche y Sequía en el Amazonas— tratan la migración china entre México y Estados Unidos, así como las consecuencias de la escasez de agua en el bosque tropical más grande del mundo, respectivamente.

Distinciones a dos fotógrafos españoles

Por otro lado, el concurso otorgó en abril dos distinciones a los fotógrafos españoles, Samuel Nascar (Barcelona) y Luis Tato (Ciudad Real). El primero, en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Asia Occidental, Central y del Sur, por Las sombras ya tienen nombre: una obra que enseña los supervivientes de las cárceles de Siria y las torturas sufridas bajo el régimen del expresidente Bashar al-Asad.

En el caso de Tato, su premio se abstrae a la categoría de Reportaje Gráfico de la región de África. A través de Revuelta juvenil en Kenia, muestra las protestas de la población por la situación social, económica y política del territorio. Ambos fotógrafos van a presentar sus trabajos en la exposición World Press Photo 2025 en Barcelona: una de las 60 ciudades donde la organización deja ver su muestra anual de instantáneas.

En la edición anterior, la capital catalana registró una cifra récord de 66.500 visitantes, además de 7.000 estudiantes en visita guiada. Una opción que las escuelas podrán seguir teniendo presente este año, pues la exposición World Press Photo también permite acoger citas guiadas para el público general, entidades socioculturales y empresas.

Los precios de las entradas oscilan entre los ocho y los 11 euros para el público general, a pesar de que se ofrecen diferentes descuentos para aquellos que los puedan acreditar, —'Carnet Jove', familias numerosas y monoparentales, entre otras excepciones— según el horario y colectivos específicos.