Xavier García Albiol estalla contra la multirreincidencia: "Todos son extranjeros y ninguno de un país de la UE"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha vuelto a cargar contra la inmigración ilegal y la multirreincidencia tras anunciar en redes sociales la detención de un ladrón reincidente en la ciudad. Según explicó, la Guardia Urbana arrestó ayer a un delincuente sorprendido en pleno robo, sumando 66 detenciones previas.

En su publicación, el dirigente popular destacó que no se trata de un caso aislado: la semana pasada fue detenido otro individuo con 61 arrestos acumulados y, la anterior, un tercero con 42 detenciones. “Todos son extranjeros y ninguno de un país de la UE”, remarcó Albiol, que relacionó estas cifras con la entrada irregular de personas en España: “Entre la muchísima gente que cada día entra sin ningún control, se nos están colando auténticos profesionales de la delincuencia”.

Una de las voces más duras contra la inseguridad y la inmigración ilegal

Albiol, uno de los referentes del PP en Cataluña, se ha consolidado como una de las voces más contundentes contra la delincuencia, la okupación, la multirreincidencia y la inmigración ilegal. Su discurso en torno a la seguridad ciudadana le permitió recuperar la alcaldía de Badalona en 2023 con una holgada mayoría absoluta, que le ha servido para desplegar una agenda centrada en estos temas.

Desde el inicio de su mandato, el alcalde ha hecho de la comunicación directa una de sus señas de identidad. A través de sus perfiles en redes sociales, informa con frecuencia de las actuaciones de la Guardia Urbana de Badalona, detallando en muchas ocasiones la nacionalidad de los detenidos y señalando la reincidencia como uno de los principales problemas de seguridad en la ciudad.

Con más de 220.000 habitantes, Badalona es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, y en ella Albiol ha hecho bandera de la lucha contra la inseguridad. Sus mensajes generan un notable impacto en el debate político catalán y español, al tiempo que han alimentado tanto adhesiones como críticas, especialmente desde sectores que lo acusan de estigmatizar a la población inmigrante.

En esta ocasión, el alcalde ha advertido que la situación puede empeorar si no se actúa: “O se controla de una vez la inmigración ilegal o vamos a terminar muy mal. Al tiempo”.