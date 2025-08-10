Xavier García Albiol señala la nacionalidad de un delincuente detenido en Badalona: “A esta gentuza, avión y a robar a Gambia”

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha vuelto a agitar el debate sobre seguridad y extranjería tras publicar un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que señalaba la nacionalidad de un delincuente reincidente detenido en la ciudad. En su publicación, el regidor relató que el martes la Guardia Urbana detuvo a un hombre originario de Gambia por intentar robar en el barrio de La Salut.

Según Albiol, el individuo pasó a disposición judicial y, esa misma noche, fue arrestado de nuevo por amenazar con un cuchillo a varias personas. “Con esta ya son diez las veces que ha sido detenido y mañana serán once”, escribió. El alcalde concluyó el mensaje con una contundente afirmación: “Como no van a estar locos por venir a España!!!! Esta gentuza, avión y a robar a Gambia”.

El estilo directo de Albiol

Xavier García Albiol es una de las figuras políticas más conocidas del Partido Popular en Cataluña. Alcalde de Badalona desde 2020, y también entre 2011 y 2015, ha hecho de la seguridad ciudadana y el control de la inmigración irregular dos de los ejes centrales de su discurso político. Su estilo directo y sus declaraciones sin rodeos le han granjeado tanto apoyo entre una parte del electorado como críticas por parte de la oposición, que le acusa de alimentar discursos estigmatizantes.

A lo largo de su carrera, Albiol ha protagonizado numerosos titulares por vincular de forma explícita la inseguridad con determinados colectivos de inmigrantes. En Badalona, su gestión se caracteriza por un refuerzo constante de la Guardia Urbana, la creación de planes específicos contra la multirreincidencia y la reclamación de cambios legislativos para poder expulsar con mayor facilidad a extranjeros que delinquen.

El último mensaje del alcalde se suma a un debate más amplio que atraviesa la política catalana: cómo abordar el fenómeno de los delincuentes reincidentes, en especial cuando se trata de personas en situación irregular o con nacionalidad extranjera. Mientras que el Govern insiste en reforzar la vigilancia y mejorar el cruce de datos entre administraciones, alcaldes como Albiol piden endurecer las leyes para que “el que la hace, la paga” no sea solo un eslogan.