¿Cómo ver constelaciones en la gran ciudad?: Guía del astrónomo urbanita

Cuántas veces habremos escuchado eso de “si yo viviera en el campo, me pasaría las noches mirando el cielo estrellado”. Formulado de uno u otro modo, este “deseo” se repite entre buena parte de los urbanitas, pero ¿es cierto? ¿Si realmente vivieran en el campo abandonarían su cómoda casa en plena noche para extender el cuello hacia las estrellas? Posiblemente no, y el motivo es sencillo: tampoco miran el cielo de las ciudades. Sin duda, la noche de una gran ciudad como Madrid no nos ofrece el mismo espectáculo estelar que podemos ver en un observatorio como el del Teide, pero un teléfono tampoco ofrece la misma experiencia cinematográfica que, bueno… un cine, y sin embargo seguimos consumiendo películas en ellos cuando no tenemos otra alternativa.

El cielo de las grandes ciudades, al menos en España, no es un manto negro liso y laso, en él podemos distinguir un puñado de estrellas y, para los novatos son más que suficientes. De hecho, podemos imaginarlo como una selección de las estrellas más brillantes, aisladas del resto de infinitos puntos de luz, haciéndolos más reconocibles para el ojo inexperto. Y es que, tenemos que entender, que del mismo modo que en las grandes ciudades se ve alguna estrella, en la mayoría de los pueblos no se ven tantas constelaciones como nos gustaría. Incluso en ellos, sobre todo si están cerca de otras urbes, la contaminación lumínica reduce notablemente las estrellas que nuestro ojo puede captar. Pues bien, estos son los trucos para disfrutar de la astronomía allá donde vivamos.

El máximo rendimiento

Estamos acostumbrados a tener que sacar el máximo partido de productos de baja estofa. Lo hacemos en nuestro día a día y, si queremos hacer astronomía urbana, tendremos que poner en práctica esa mentalidad. El cielo de las ciudades deja mucho que desear por dos motivos. Por un lado, la contaminación lumínica, que impide que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad y, por lo tanto, se vuelvan más sensibles a los tenues puntos de luz en el firmamento. Por otro, la contaminación atmosférica, el esmog que envuelve a las grandes ciudades y que hace menos transparente la atmósfera, dificultando la visión del cielo. ¿Cómo podemos sobreponernos a estas dificultades?

Por un lado, deberemos elegir una noche donde haya pocas nubes y la Luna no esté muy llena, de hecho, lo ideal es que coincida con Luna nueva para que su resplandor no nos ciegue. Para combatir la contaminación lumínica de las farolas podemos buscar zonas poco iluminadas, las cuales, por suerte van aumentando gracias a la presión de asociaciones astronómicas locales. Otro truco para reducir el efecto del esmog, sobre todo si queremos sacar un telescopio o unos prismáticos, es salir tras la lluvia, aprovechando que esta barre parte de las partículas en suspensión. Otra buena idea es buscar lugares abiertos, donde los edificios no nos corten demasiado la vista del horizonte, como por ejemplo un parque o, todavía mejor, una azotea. Las noches frías nos proporcionarán imágenes más estables de las estrellas debido a que se reducen las corrientes de aire que desvían su luz a medida que cruza la atmósfera, dándoles esa apariencia titilante tan característica.

Volviendo al tema de la luminosidad, hay dos últimos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestra experiencia como astrónomos urbanitas. La primera es aceptar nuestras limitaciones. Por mucho que logremos despejar parte del horizonte, los edificios cortarán nuestra vista y, lo que es peor, a esa altura se juntarán las luces de los pisos con las de las farolas que no hayamos podido evitar. El horizonte será, por lo tanto, una zona conflictiva que desacostumbrará a nuestra vista, haciéndola menos sensible a los detalles del cielo. Mirar al cénit, esa parte del cielo que se extiende justo sobre nuestras cabezas ayudará a reducir los efectos de la contaminación lumínica. Y, no creo que haga falta recordar que abandonar el teléfono móvil durante unas horas evitará que su luz eche por tierra la adaptación de nuestros ojos a la oscuridad.

Ya veo, pero no sé qué es todo esto

Ahora que hemos optimizado la situación, con suerte, veremos que en el cielo empiezan a aparecer unas cuantas estrellas que, antes, eran invisibles. No serán miles, pero sin duda excederán nuestra capacidad para contarlas. La cuestión es que ver las estrellas no era nuestro único objetivo. Lo que queremos es conocerlas e identificar las constelaciones de las que forman parte. Para ello internet nos ofrece contenido de gran calidad pero, posiblemente, la herramienta más poderosa será el Google Sky, que nos permite “escanear” el cielo con indicaciones de qué estamos viendo. Y, por supuesto, cuenta con una función de luz roja cuya energía es demasiado baja como para destruir a las moléculas de rodopsina que, poco a poco, nuestro ojo va produciendo para aumentar su sensibilidad a la tenue luz de la noche.

Con estos trucos, ahora que gozamos de este cielo de otoño, podremos ver los planetas Júpiter y Saturno, por ejemplo. Todavía es visible el precioso triángulo de verano, formado por las estrellas Deneb, Vega y Altair, de las constelaciones del cisne, la Lira y el Águila respectivamente. Con suerte, podremos identificar cúmulos como las Pléyades y estrellas como Sirius o la Polar, tremendamente brillantes, así como sus constelaciones, Canis Maior y la Osa Menor. Aprenderemos a navegar de una constelación a otra, como si hiciéramos geometría espacial y, a medida que llegue el invierno, la constelación Tauro y la de Orión, el cazador, dominarán el cielo con sus características Tres Marías, en fila (Alnitak, Alnilam y Mintaka). Estrellas de estas constelaciones, como Betelgeuse o Aldebarán, se presentarán más rojizas que sus compañeras, revelando que estamos ante una gigante roja.

Más que suficiente para empezar

Todo esto es lo que nos puede ofrecer la gran ciudad. Poco si lo comparamos con el cielo rural, pero mucho más de lo que la gente conoce. Tras cada uno de estos nombres hay una historia cargada de mitología, cruces de culturas y referencias populares. Con un par de prismáticos, si las condiciones atmosféricas acompañan, podremos llevar la experiencia al siguiente nivel y descubrir cómo algunas estrellas no son lo que parecen y, tras las lentes, se desdoblan revelándose como sistemas binarios.

Porque para tener un cielo perfecto tendremos que vivir en una aldea realmente remota, o bien, estar dispuestos a conducir en plena noche. Pero, si necesitamos ese grado de perfección para interesarnos por la astronomía, tal vez, nuestra pasión no sea tan ardiente como quisiéramos creer. La realidad es que mucha gente tampoco miraría el cielo si viviera en lugares menos contaminados, se acostumbraría como se ha acostumbrado al de las grandes ciudades y, finalmente, primaría la comodidad de quedarse en casa, calentito y reposando, en lugar de lanzarse a la fría oscuridad de la calle. Por suerte hay un remedio, una manera de aficionarse y demostrar que nuestro interés es genuino: lanzarse a la calle, sea en la ciudad que sea.

QUE NO TE LA CUELEN:

Incluso si nos ponemos en la peor de las situaciones, hay un objeto astronómico perfectamente visible desde las ciudades más contaminadas. Mucha gente habrá escuchado hablar sobre él, los astrónomos le llaman: la Luna. Las noches de Luna llena, nuestro satélite se muestra en su máximo esplendor y podemos disfrutar de sus detalles a ojo descubierto. Si nos fijamos veremos que no es de un color homogéneo, esas manchas revelan curiosidades de la geografía selenita. Es más, podemos utilizar un par de prismáticos (que encontraremos por precios muy asequibles), para escudriñar con mayor detalle su superficie, identificando la orogenia de ese mundo blanco y onírico: el Océano de las Tormentas, el Mar de la Serenidad o la Bahía del Arco Iris están ahí constantemente, sobre nuestras cabezas, esperando que nos dignemos a mirar hacia arriba.

