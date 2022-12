El animal marino que es a la vez un Ferrari y un Fiat Panda

Un Fiat Panda consume poca gasolina, pero desde luego no sirve para ganar una carrera de Fórmula 1. Un Ferrari quizá sí, pero a costa de quemar mucho carburante. Hacer las dos cosas a la vez es más difícil, y son raros los coches que tienen modos de conducción drásticamente diferenciados para poder elegir según la situación. Los submarinos también podrían beneficiarse de un mecanismo así, y un animal gelatinoso podría ser clave para diseñarlos.

Se trata del Nanomia bijuga, un pariente de las medusas que nada a base de propulsión a chorro. Un estudio publicado hace unos meses en Proceedings of the National Academy of Science desveló que es de los poquísimos animales con este estilo de nado capaces de moverse rápido o ahorrando energía dependiendo del momento. El equipo investigador espera que sus resultados sirvan de inspiración para diseñar vehículos submarinos robustos y eficaces en condiciones variadas.

Hay muchos animales que se trasladan por propulsión. Los calamares, las sepias, los pulpos e incluso parientes mucho más lejanos en términos evolutivos tienen una estructura que les permite propulsar agua hacia detrás, y así moverse hacia delante. Sin embargo, el N. bijuga tiene un número variable de estructuras gelatinosas capaces de emitir chorros de agua, algo mucho más singular dentro del reino animal.

Una colonia de individuos

De hecho, cada ejemplar de N. bijuga es, en realidad, una colonia de individuos. Por delante tienen una especie de tallo alrededor del cual se acumulan las estructuras que producen los chorros de propulsión, llamadas nectóforos. Según la colonia, los N. bijuga pueden tener entre diez y veinte de estos propulsores. En la parte trasera del animal se encuentran otras estructuras que sirven para alimentarse, reproducirse y protegerse, y flotan como si fueran tentáculos ligeros.

Puesto que los propulsores son independientes entre sí, el N. bijuga puede controlar cada uno individualmente, haciendo que emitan el chorro de manera sincronizada o una a una en serie. Es así como consigue diferenciar entre dos estilos de nado. Si todos los chorros se emiten a la vez, alcanza velocidades elevadas. Por el contrario, si emite los chorros uno a uno, puede nadar largas distancias invirtiendo poca energía.

También puede emitir a la vez todos los chorros de un lado de la colonia, permitiéndole girar rápidamente, o bien emitir un chorro aislado si quiere doblar una esquina a un ángulo muy cerrado. Lo sorprendente de esta habilidad es que N. bijuga es capaz de controlar el movimiento de cada propulsor según sus necesidades incluso sin tener un sistema nervioso central que dirija la orquesta.

¿Cuantos más chorros, mejor?

Lo que el equipo investigador quería analizar era cuándo el N. bijuga emitía todos los chorros a la vez y cuándo los emitía uno a uno, y, especialmente, qué impacto tenía un modo u otro sobre el estilo de nado de la colonia. Averiguando esta información, quizá podrían deducir si tener varios chorros en lugar de uno solo aportaba una ventaja evolutiva.

El equipo se hizo con varios ejemplares de N. bijuga del océano y los trasladó a unos tanques en el laboratorio. Después, grabaron sus movimientos con todo detalle y analizaron los resultados con ayuda de modelos computacionales. Efectivamente, cada estilo de nado encajaba con una situación diferente.

Cuando la colonia de N. bijuga necesita nadar rápido para escapar de un depredador, emite todos los chorros a la vez y avanza muy rápidamente hacia delante. Si, por el contrario, emite los chorros uno a uno, la colonia se mueve más despacio y más uniformemente. Según los modelos computacionales, el animal necesita menos energía para moverse de esta manera. Las colonias de N. bijuga pueden recorrer cientos de metros en vertical cada día, por eso les conviene contar con un modo de nado eficiente.

Lecciones para diseñar un submarino

Muchos otros peces también utilizan modos de nado diferentes según necesiten evadirse de un depredador o nadar largas distancias. Lo que es más original es encontrar esta diferenciación en un animal que se mueve por propulsión a chorro. De hecho, el siguiente paso en esta investigación será entender cómo afecta la disposición concreta de los propulsores al movimiento del N. bijuga y otros animales coloniales similares.

Este tipo de animales son relativamente comunes en el mar abierto precisamente por las ventajas que presentan a la hora de moverse por el agua. Más allá, el equipo investigador quiere estudiar la relación entre la disposición de los tentáculos y la manera de alimentarse de N. bijuga y sus parientes.

Pero los resultados actuales ya podrían ser de utilidad en el diseño de submarinos. En los N. bijuga se observa que, cuanto más grande sea la colonia y, por tanto, más propulsores tenga, mayor rendimiento presenta el animal: alcanza mayores velocidades, mayor eficiencia, menor coste de transporte y mayor aceleración cuando utiliza todos los propulsores a la vez. Sin embargo, hay un límite: pasado cierto tamaño, los beneficios ya apenas se aprecian.

Por tanto, un submarino con pocos propulsores podría rendir mejor si se añaden más. Pero si el submarino ya cuenta con bastantes propulsores, la complejidad añadida de sumar más probablemente no compense las ganancias de rendimiento.

QUE NO TE LA CUELEN:

Buscar inspiración en la naturaleza para desarrollar o mejorar la tecnología no es nada nuevo. Por poner solo tres ejemplos: el velcro se basa en la semilla de una planta del género Arctium que se agarra con facilidad a los animales para recorrer largas distancias. Ciertos robots capaces de arrastrar objetos cientos de veces más pesados que ellos mismos han importado su capacidad de adherencia de las patas de los geckos. La piel de los tiburones se desliza tan suavemente en el agua que ha servido para desarrollar una pintura hidrodinámica para recubrir barcos.

