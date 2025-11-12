Astrónomos y Gobierno piden que nos preparemos para el fenómeno meteorológico que ocurrirá en 2026: "Las comunidades autónomas deben garantizar la seguridad"

El 12 de agosto de 2026 España será testigo de un un eclipse solar total que recorrerá parte del territorio y captará la atención de personas de todo el mundo.

Este espectáculo, que durará apenas unos minutos en su totalidad, se convierte en una oportunidad única para la observación astronómica, pero también plantea retos importantes de organización y seguridad.

El fenómeno no será aislado. Formará parte de un trío de eclipses que ocurrirán entre 2026 y 2028, convirtiendo a España en un punto de referencia internacional para la ciencia y el turismo especializado en astronomía.

Coordinación entre gobierno y comunidades autónomas

Para garantizar que la experiencia sea segura y accesible, el Gobierno ha solicitado a las comunidades autónomas que tomen un papel activo en la planificación del evento.

Esto incluye desde la organización del tránsito y la movilidad hasta la identificación de los lugares más adecuados para la observación colectiva.

La colaboración entre ministerios y administraciones locales será esencial, ya que los municipios conocen de primera mano la infraestructura, los accesos y los posibles riesgos en cada territorio.

Selección de puntos de observación

Uno de los aspectos más importantes es elegir correctamente los lugares donde el público podrá reunirse para contemplar el eclipse.

Se busca combinar condiciones óptimas de visibilidad, seguridad y facilidad de acceso. Las autoridades locales establecerán miradores y espacios controlados para evitar aglomeraciones y garantice la protección de los asistentes.

La franja de totalidad cruzará regiones como Asturias, Cantabria, La Rioja y Baleares, entre otras, lo que implica que la planificación debe ser detallada y adaptada a cada zona.

Impacto en movilidad y turismo

Se espera que el eclipse atraiga a cientos de miles de visitantes, incluyendo turistas internacionales. Esta afluencia plantea desafíos logísticos considerables, desde el tráfico y el estacionamiento hasta la seguridad en espacios abiertos y rurales.

Fase de un eclipse solar, algunas son más dañinas que otras para la salud ocular Unsplash

Por ello, se han iniciado ya estudios de movilidad y protocolos de emergencia para minimizar riesgos y asegurar que los desplazamientos se realicen de manera ordenada.

Preparación y recursos

Aunque el evento requiere una organización compleja, todavía no se ha definido un presupuesto específico.

La estrategia actual se basa en la coordinación de recursos disponibles entre ministerios, comunidades autónomas y administraciones locales.

Se prevé que cada región aporte su infraestructura y personal para cubrir necesidades de seguridad, transporte y atención al público, mientras que el gobierno central supervisa la planificación global.

Ciencia y divulgación

Más allá de ser un espectáculo visual, el eclipse ofrece una oportunidad de aprendizaje y difusión científica.

Instituciones especializadas pondrán a disposición mapas interactivos, horarios precisos y recomendaciones de seguridad para que tanto aficionados como el público general puedan disfrutar del fenómeno sin riesgos.

Además, se organizarán actividades educativas y charlas divulgativas que permitirán aprovechar el evento para fomentar la cultura científica.