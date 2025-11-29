El 3I ATLAS muestra comportamientos nunca vistos en un cometa

El misterioso objeto interestelar 3I/ATLAS podría no estar comportándose como ningún cometa conocido por la ciencia, y una nueva imagen sugiere que podría parecerse más a una nave espacial alienígena que a una bola de hielo natural.

Según datos orbitales del JPL de la NASA, 3I/ATLAS experimentó una clara “aceleración no gravitatoria” alrededor del 30 de octubre, poco después de pasar por su punto más cercano al Sol. En términos simples, el objeto aceleró cuando no debería haberlo hecho basándose únicamente en la gravedad. Esa fecha resulta especialmente llamativa porque el físico teórico Michio Kaku había advertido anteriormente que, si alguna vez un visitante interestelar recibía un “extra de energía”, eso podría ser una señal de que estábamos siendo visitados.

Una imagen recientemente publicada por un observatorio de Utah parece capturar lo que muchos creen que son las consecuencias de ese impulso de velocidad. La foto revela varias características desconcertantes y poco naturales, según informa International Business Times.

¿Cometa inusual o tecnología no natural?

Con un núcleo brillante y estable, en lugar del resplandor caótico esperado por la expulsión de gases de un cometa, 3I/ATLAS muestra un punto de luz concentrado y estable, más parecido a una emisión controlada que a una coma cometaria irregular.

También es inusual una “anti-cola” que apunta hacia el Sol. Normalmente, la cola de un cometa es empujada en dirección opuesta al Sol por la radiación solar. En este caso, la pluma parece apuntar hacia el Sol, exactamente al revés de lo que indica la física.

Un tenue chorro o frente de choque aparece a un lado del eje principal de la cola, algo que no se espera en un cometa natural. Esta característica ha sido observada por tres investigadores independientes usando telescopios distintos, haciendo muy improbable que se trate de un error fotográfico.

Un candidato intrigante antes de su acercamiento a la Tierra

Si combinamos el impulso energético, la extraña geometría de la cola, el brillo central estable y el chorro lateral, obtenemos un conjunto de comportamientos que no coincide con ningún cometa conocido. Eso ha llevado a algunos científicos, incluido Avi Loeb de Harvard, a plantear la posibilidad de que 3I/ATLAS no sea un objeto natural.

En el modelo habitual de cometas, la aceleración puede surgir de chorros de gas y polvo expulsados por el calor solar; pero en el caso de 3I/ATLAS, la expulsión necesaria sería enorme. Para producir el aumento medido, los modelos sugieren que tendría que perder una gran fracción de su masa, algo que no se ha observado.

Además, la estabilidad del brillo y de la geometría de la cola a lo largo del tiempo —según múltiples observaciones independientes— es más coherente con una emisión controlada o una estructura diseñada que con un cometa caótico y en descomposición.

Si 3I/ATLAS es artificial, o al menos no natural, las próximas semanas podrían ser críticas. El 19 de diciembre de 2025 se espera su aproximación más cercana a la Tierra, quizás la mejor oportunidad para observarlo en detalle y poner a prueba las teorías enfrentadas.

Sin embargo, algunos investigadores piden prudencia. Aunque su comportamiento sea extraño, advierten contra apresurarse a llamarlo “alienígena”. Pero para muchos, la coincidencia de señales —su impulso energético, su cola anómala y su brillo estable— convierte a 3I/ATLAS en el candidato más convincente hasta ahora para un visitante interestelar de origen extraordinario.