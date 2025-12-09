Capturan imágenes de los "duendes rojos", uno de los fenómenos atmosféricos más difíciles de observar en la Tierra

Parecen duendes, espectros o medusas de un color rojo intenso. Aparecen y desaparecen rápidamente y sólo son visibles durante un instante, pero ha sido suficiente para que el científico "ciudadano" Nicolas Escurat lograra fotografiarlos sobre el castillo de Beynac, en Francia.

Estos evasivos fenómenos atmosféricos son denominados en inglés como "sprites" (Stratospheric Mesospheric Perturbations Resulting from Intense Thunderstorm Electrification o perturbaciones estratomesosféricas resultantes de la electrificación intensa de tormentas) , mientras que en español son conocidos como espectros o duendes rojos. Los "duendes rojos" se producen durante una tormenta y aparecen momentos después de la caída de un rayo.

Se trata uno de los eventos eléctricos menos comprendidos de la atmósfera superior de la Tierra y se producen a unos 80 kilómetros de altitud, muy por encima de las tormentas. Según explica la NASA, los "duendes rojos" aparecen momentos después de la caída de un rayo, cuando se produce un repentino destello rojizo que puede adoptar diversas formas, a menudo combinando con columnas y "lágrimas" o "brazos", similares a los de las medusas, brillantes y espinosos. Algunos "duendes" tienden a danzar sobre las tormentas, encendiéndose y apagándose uno tras otro.

Estos destellos carmesí son uno de los fenómenos atmosféricos más difíciles de observar en la Tierra y atrae a la comunidad científica por su enigmático origen y formación.

Primera imagen de los duendes rojos

Hasta 1989 no se obtuvo la primera imagen de los "duendes rojos", cuando investigadores de la Universidad de Minnesota lograron, por casualidad, tomar la fotografía mientras probaban una cámara de televisión de baja luminosidad para una próxima misión de vuelo con cohete.

Entonces, los científicos denominaron a estos elusivos eventos "duendes", en referencia a criaturas míticas de aspecto mágico del folclore europeo.

Tanto la NASA como otras organizaciones científicas llevan a cabo investigaciones para comprender los "sprites". De hecho, se ha creado un proyecto denominado Spritacular en el que personas de todo el mundo pueden participar para documentar estos fenómenos y llegar a entender su funcionamiento. Dentro de este contexto, el "científico ciudadano" Nicolas Escurat fotografió los esquivos "duendes rojos" en Francia y ha sido elegida como foto del mes de diciembre por la NASA.