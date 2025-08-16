China crea el primer "robot del embarazo" capaz de gestar a un humano

Zhang Qifeng, doctor de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, asegura estar desarrollando el primer robot humanoide capaz de gestar un ser humano. Se trataría del primer "robot de embarazo" del mundo y su prototipo podría estar disponible para la venta el próximo año.

Según han publicado varios medios del país asiático, el robot tiene forma humanoide y está equipado con un útero artificial en el abdomen, lo que permite la gestación de un feto humano durante las 40 semanas de embarazo y posteriormente dar a luz.

En una entrevista en la revista Kuai Ke Zhi, Zhang Qifeng, fundador de la empresa Kaiwa Technology, aseguró que el "robot de embarazo" no es una incubadora, sino un humanoide con un útero artificial que puede replicar todo el proceso natural de un embarazo, desde la concepción hasta el parto.

Según ha asegurado, este útero artificial ya se encuentra en una etapa avanzado y sería necesario implantarla en el robot para que un humano interactúe con él y se logre el embarazo. Todavía no se ha revelado cómo se fecunda el óvulo ni cómo llega el espermatozoide al útero artificial.

Una vez "embarazado" el robot será capaz de que el feto crezca en su interior. Al parecer, el útero estaría lleno de líquido amniótico artificial y el bebé sería alimentado a través de una sonda.

Zhang espera que el prototipo del robot de embarazo que investiga esté disponible dentro de un año. En cuanto a cuestiones éticas y legales, declaró: «Hemos celebrado foros de debate con las autoridades de la provincia de Guangdong y presentado propuestas al respecto, al tiempo que debatimos políticas y legislación».

Experimentos con animales

En 2017, investigadores de EE UU desarrollaron un útero artificial que fue probado en corderos.

Investigadores del Hospital Pedriátrico de Filadelfia crearon un útero artificial que podría aumentar la supervivencia de los bebés prematuros y evitar algunos de los problemas derivados de la extrema prematuridad.

Un cordero en el útero artificial larazon

El sistema, algo parecido a una bolsa de plástico, fue probado en corderos que tuvieron un desarrollo neurológico, una maduración pulmonar y un crecimiento del cerebro normal.

Este útero artificial tiene un "cordón umbilical"y un "líquido amniótico"que reproduce de cerca el ambiente de un útero real.