Los científicos capturan las primeras imágenes de peces raros escalando cascadas: "Estos hallazgos resaltan la importancia de las observaciones de campo"

En noviembre de 2024, la policía militar en Brasil avistó un banco de bagres abejorro trepando por resbaladizas rocas detrás de cascadas de entre 1 y 4 metros de altura, según Phys.org. Un equipo de científicos llegó una semana después para observar este fenómeno único y lo capturó en cámara.

Los investigadores no están del todo seguros de por qué los peces nadaban río arriba, pero sospechan que puede estar relacionado con la reproducción. Observaron tanto machos como hembras, en su mayoría maduros, así como otras tres especies. “Estos hallazgos destacan la importancia de las observaciones de campo para comprender el papel ecológico y las necesidades de conservación de los pequeños peces migratorios, particularmente en el contexto de las posibles amenazas que representan la fragmentación del hábitat y la construcción de represas”, dijeron los investigadores, según Phys.org.

La observación en el campo es una parte vital de la conservación animal. Los científicos pueden aprender mucho a partir de simples videos y fotografías. A menudo comparten descubrimientos increíbles con el público, como en este caso. Algunos instalan cámaras en vivo, como la cámara del águila de la Hilton Head Island Land Trust, para que cualquier persona con conexión a internet pueda presenciar el descubrimiento científico.

Aunque los humanos siempre han estado interesados en el comportamiento animal, el estudio formal de este tema es relativamente nuevo y se remonta solo a la década de 1930. Comprender el comportamiento animal es fundamental para la conservación de todas las especies, pero especialmente de las que están en peligro de extinción.

Los humanos dependen de los animales para su existencia. No solo son una fuente de alimento, sino también de trabajo. Además, son indicadores ambientales. Aunque las especies en peligro puedan parecer de poca contribución al bienestar humano, su nivel de riesgo puede señalar factores dentro de un ecosistema que afectan negativamente a los humanos o a animales que los sostienen directamente.

Mantener las especies en peligro de extinción es un paso esencial para sostener un mundo en el que los humanos puedan prosperar.