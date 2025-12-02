Científicos hallan una actividad eléctrica en Marte que podría revolucionar la historia

Un grupo de científicos cree haber registrado por primera vez actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, lo que abre la puerta a que el planeta rojo sea capaz de generar rayos. Las señales se detectaron gracias al rover Perseverance de la NASA, que llegó al planeta en 2021 con la misión de buscar indicios de vida y lleva cuatro años investigando el cráter Jezero.

Las descargas, calificadas como “mini lightning”, fueron captadas mediante grabaciones de audio y datos electromagnéticos del instrumento SuperCam del vehículo. Los investigadores esperan ahora que futuras misiones puedan incorporar cámaras más sensibles y equipos específicos para medir estas descargas con el fin de confirmar el hallazgo.

Un equipo de científicos franceses analizó 28 horas de grabaciones tomadas durante dos años marcianos (1.374 días terrestres), donde observaron que la actividad eléctrica suele relacionarse con torbellinos de polvo y frentes de tormentas de polvo, fenómenos frecuentes en la superficie marciana.

Un descubrimiento con impacto en la exploración y en la comprensión del clima marciano

Los torbellinos de polvo, pequeños remolinos creados por el ascenso de aire caliente desde el suelo, pueden generar estas descargas eléctricas a través de sus movimientos internos. “Estas discharges representan un major discovery...”, explicó el investigador principal Dr. Baptiste Chide a Reuters, subrayando sus implicaciones en la química atmosférica, el clima, la habitabilidad y las futuras misiones humanas y robóticas.

Según él y otros expertos del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia, Marte pasaría a formar parte de la lista de planetas con actividad eléctrica atmosférica conocida, junto con la Tierra, Saturno y Júpiter.

No obstante, algunos científicos mantienen cautela. El físico de partículas Dr. Daniel Pritchard señaló en la revista Nature que, aunque las grabaciones constituyen “pruebas convincentes de descargas inducidas por el polvo”, el hecho de no haberlas captado visualmente deja margen para la duda. “Given the history of this field, the debate is likely to continue for some time”, añadió.

La investigación se suma a otros hallazgos recientes del rover, como las rocas con extraños patrones —apodados leopard spots y poppy seeds— detectadas en septiembre. Estos minerales podrían haber surgido por procesos relacionados con antiguos microbios o por causas geológicas naturales, pero la NASA los considera posibles señales de vida pasada.

Aunque hoy Marte es un desierto frío y seco, existen pruebas de que hace miles de millones de años tuvo una atmósfera densa y agua líquida, condiciones que lo convierten en un objetivo prioritario en la búsqueda de vida antigua. El cráter Jezero, donde trabaja Perseverance, presenta características que indican que pudo haber sido un delta fluvial en un entorno capaz de sostener agua en la superficie.