Cómo explicar a mi jefe lo que es la revolución cuántica

La mecánica cuántica cumple 100 años y la mayoría de los mortales seguimos sin entenderla. De hecho, mi jefe acaba de pedirme que se la explique, porque, si vamos a hablar de ella en el periódico, tendrá que saber qué bosones estamos publicando, digo yo. Así que, obediente, me remango y te pregunto a ti, que me estás leyendo: ¿qué sabes sobre la cuántica? Puede que te suene la palabra, la habrás escuchado en alguna película de Marvel o en algún libro. Quizás sepas que la cuántica estudia las cosas muy muy pequeñas y que, a esa escala, el mundo se comporta de manera extraña: partículas más pequeñas que los átomos que pueden estar en dos sitios a la vez o que atraviesan muros como si fueran fantasmas. Y, desde luego, es muy probable que te suene algo de un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Verdad?

Eso es todo lo que (con suerte) sabe la mayoría de las personas acerca de la cuántica; verdades a medias que mezclan ciencia con un esoterismo innecesario, pero, a pesar de que vivamos en la inopia, todos nos beneficiamos de lo que un puñado de científicos despertó hace un siglo. Esas extrañas propiedades de las partículas subatómicas, lejos de volverlas ajenas a nuestra realidad, las hace extremadamente interesantes para la tecnología. Descubrir el mundo cuántico podría compararse con encontrar una caja con herramientas inauditas que permiten construir ingenios que, con llaves inglesas y destornilladores, serían inconcebibles. Porque la revolución cuántica es presente y ha hecho posible la tecnología moderna, desde los móviles a los ordenadores, pasando por los láseres, los GPS y, en definitiva, los chips que sostienen toda la revolución digital.

Un anexo de 130 actividades

Los dos párrafos anteriores no hacen justicia al siglo de descubrimientos que hemos completado, pero… ¿qué otra cosa puedo hacer? Si cada día se publican más hojas de investigaciones sobre física cuántica de las que cabrían en este periódico y en los de la competencia juntos. Por suerte, hay una buena noticia, porque no tendré que hacer yo todo el trabajo explicativo. Este artículo tiene su percha de actualidad porque entre el 18 y el 23 de noviembre el Círculo de Bellas Artes y el Ayuntamiento de Barcelona desplegarán entre Madrid y Barcelona decenas de actividades gratis que continuarán al otro lado del océano, en Guadalajara (México), entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre.

Bajo el nombre de “Bienal Ciudad y Ciencia 2025” sumarán 130 actividades para hablar sobre la cuántica y su impacto en la tecnología, algunas de entrada libre y gratuita. Desde las clásicas conferencias hasta propuestas artísticas, paseos científicos por la ciudad y proyecciones de películas con referencias a la cuántica.

Expertos de primer nivel

Con más de un centenar de actividades, las propuestas son tan variadas como podrían ser y, entre las personalidades que tomarán la palabra en algunas de ellas se encuentran científicos de primer nivel nacional e internacional. Juan Ignacio Cirac no podía faltar a la cita, uno de nuestros principales candidatos a ganar el Nobel de Física y, sin duda, uno de los padres de la computación cuántica. Otro nombre que conviene recordar es el de Carlo Rovelli, uno de los divulgadores científicos más potentes del panorama internacional y un investigador excepcional que no se limita a calcular en silencio (como sugirieron los fundadores de la cuántica), sino que ha decidido explorar sus interpretaciones de la mano de la filosofía, con un rigor que, para ser sincero, es poco habitual entre los científicos de este campo.

Por otro lado, nuestra astronauta de la ESA, Sara García Alonso, participará en una conversación con Isabel Fuentes, bióloga y doctora en museología. Y, como tal vez has supuesto por la formación de estas dos científicas, no todos los contenidos estarán orbitando la cuántica. La teoría de la evolución, la historia de la ciencia y la discriminación de género en la carrera científica serán otros de los protagonistas de las jornadas.

Una colaboración ejemplar

Este festival de la ciencia y la divulgación es mucho más que una consecuencia esperable del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (ONU). Es un ejemplo de colaboración institucional más allá de las expectativas que otros años internacionales nos han invitado a tener. Y es que un evento de tal calibre y calidad no habría sido posible sin la implicación de fundaciones como FECYT, Fundación Banco Sabadell, TeatrIEM (CSIC), UC3M, Instituto de Ciencias Matemáticas, Fundación Telefónica, CaixaForum y Museo Thyssen-Bornemisza, entre otros. Porque, efectivamente, el Thyssen está implicado y podremos recorrer sus salas el viernes 21 de noviembre de la mano de Miguel Peiró, que aprovechará el contenido de los cuadros para hablar de ciencia.

Hemos tenido que esperar 100 años para esto, pero, según cómo lo veamos, llega justo a tiempo. Vivimos un momento clave para el desarrollo de la tecnología cuántica, porque ya es una realidad, ha empezado a modelar el mundo (desde la economía hasta el arte), pero estamos a las puertas de que acelere con la computación cuántica, los sensores y los nuevos sistemas para proteger la información. Esta propuesta es una gran oportunidad para hacernos una idea de cómo es el mundo en el que vivimos, ontológica y tecnológicamente, pero, sobre todo, es una ventana al mundo en el que viviremos en unos pocos años. Y no sé si he conseguido explicarle la revolución cuántica a mi jefe, pero con la bienal tendré una segunda oportunidad.

QUE NO TE LA CUELEN:

Quizá te sorprenda que Einstein te esté mirando, justo encima del titular. ¿No es acaso conocido por las teorías de la relatividad? Esas que hablan de cómo se comporta el mundo de lo muy grande o de lo muy rápido. Estás en lo cierto, pero también contribuyó a la cuántica durante los primeros años de la disciplina. De hecho, el premio Nobel que ganó Einstein en 1921 no fue por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, que pertenece al mundo de la cuántica.

