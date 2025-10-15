Descubren un infierno cósmico de diez billones de grados que desata el baile mortal de dos agujeros negros

En el corazón de la lejana galaxia OJ 287, a unos cinco mil millones de años luz de la Tierra, se ha registrado una de las temperaturas más altas de las que se tiene constancia en el universo. El análisis de un chorro de plasma que emana de su núcleo ha arrojado cifras que desafían la imaginación: diez billones de grados Kelvin. Este hallazgo convierte a este violento objeto cósmico en un laboratorio natural para estudiar los fenómenos más extremos del cosmos. Este tipo de observaciones permite a los científicos desvelar los secretos de otros enigmáticos objetos, como la llamada Mano Cósmica descubierta por la NASA, que también ponen a prueba los límites de la física.

De hecho, este dato tan revelador se ha podido obtener gracias a la imagen más nítida conseguida hasta la fecha de este rincón del universo. Un equipo internacional de astrónomos ha logrado una fotografía con un detalle sin precedentes que desvela la estructura interna de este blazar, un tipo de galaxia especialmente energética y activa.

En concreto, la imagen muestra con claridad un chorro de plasma marcadamente curvado, un fenómeno que actúa como la prueba visual definitiva para una teoría que lleva años sobre la mesa. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que en su interior no hay uno, sino dos agujeros negros supermasivos enzarzados en un complejo abrazo gravitatorio, una idea que gana peso gracias a esta observación, tal y como han publicado en Latest Science News -- ScienceDaily.

Un telescopio del tamaño de la Tierra para espiar un baile cósmico

Para lograr semejante hazaña, los científicos tuvieron que emplear una técnica de observación revolucionaria. Combinaron la potencia del telescopio espacial RadioAstron con una red global de veintisiete observatorios terrestres, creando en la práctica un telescopio virtual de tamaño planetario. Esta proeza técnica permitió alcanzar una resolución angular extraordinaria, capaz de desvelar detalles nunca antes vistos en un objeto tan distante. Esta clase de ingenio tecnológico es fundamental para la ciencia moderna, aplicándose no solo para estudiar el cosmos sino también para desvelar misterios mucho más cercanos, como el oscuro secreto que esconde el núcleo de la Tierra.

Asimismo, los datos obtenidos no solo han confirmado la naturaleza binaria de OJ 287, sino que también han identificado una nueva onda de choque dentro de su flujo de materia. Los investigadores vinculan este fenómeno con una potente señal de rayos gamma de alta energía que fue detectada en 2017, lo que añade una nueva pieza al complejo puzle de su funcionamiento. Este avance sitúa a la galaxia como un candidato ideal para el estudio de la fusión de agujeros negros, un proceso cataclísmico fundamental para comprender la evolución del universo. Entender estos eventos masivos es clave no solo para saber cómo se forman las galaxias, sino también para predecir el destino final del cosmos, ya que, según la ciencia, el fin del mundo tiene una fecha estimada.

Por todo ello, la observación detallada de este violento baile cósmico abre una ventana inédita para analizar la generación de las esquivas ondas gravitacionales predichas por Einstein. La investigación, por tanto, no solo confirma el potencial de estas nuevas técnicas de observación astronómica, sino que también nos acerca a la comprensión de los objetos más extremos que pueblan nuestro cosmos.