Medicina
Estos robots de papiroflexia podrían ser los médicos del futuro
La Universidad Estatal de Carolina del Norte ha creado diminutos robots que se mueven con músculos magnéticos para liberar fármacos
La medicina no siempre lo ha tenido claro, pero ahora sabemos que, lo primero, es no hacer daño. Cuanto menos invasivo sea un procedimiento, mejor, y si algo se puede curar por sí solo, debemos contemplar esa posibilidad antes de remangarnos la bata. En esa línea, las cirugías se han ido haciendo más… minimalistas, y donde antes sajaban a golpe de escalpelo, ahora punzamos con pequeños tubos para operar desde el interior. Es una buena noticia, una moda positiva que sigue en desarrollo. Continuando esa tendencia, algunos investigadores se han propuesto desarrollar diminutos robots que naveguen dentro de nuestro cuerpo y el último lo ha acaba de presentar la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
El invento ha sido anunciado en la revista Advanced Functional Materials y, a simple vista, parece un ejercicio de papiroflexia relativamente sencillo. Algo así como una hoja doblada como un acordeón compuesto por rombos. Algunas de sus caras son blancas, otras negras, pero poco más puede distinguir nuestro ojo desnudo. Sin embargo, estamos ante un dispositivo realmente puntero, capaz de desplazarse con la ayuda de músculos magnéticos ultrafinos y que, al menos en teoría, debería ser capaz de desplazarse por el interior del estómago para cubrir las úlceras y tratarlas con una liberación controlada de fármacos.
El último de muchos
El avance es punta de lanza en una disciplina que, sin embargo, lleva tiempo presentando propuestas casi equivalentes. La clave para desarrollar un robot capaz de desplazarse por nuestro interior es cuádruple: por un lado, que sea pequeño y ligero, por otro, que a pesar de ello tenga una forma de moverse, en tercer lugar, que no dependa de una batería interna (pues son limitadas y pesadas) y, finalmente, que podamos controlarlo a distancia. Y, aunque pueda parecer difícil cumplir todos esos requisitos, si nos limitamos al papel, son multitud las soluciones posibles. De hecho, durante la última década se han presentado numerosos prototipos muy prometedores que, por desgracia, todavía no han dado el salto del laboratorio a los hospitales.
En este caso, los investigadores llevaban tiempo apostando por estructuras similares al origami que, al componerse por una delgadísima lámina plegada, son muy ligeras, plegables y articulables. Para resolver los otros problemas, decidieron explorar el magnetismo, ya que, si lograban desarrollar estructuras que se contrajeran y extendieran al interactuar con campos magnéticos, podían controlar el robot a través de nuestros tejidos (desde fuera) y podían prescindir de una batería acoplada al robot. Sin embargo, había un problema que, hasta ahora, no habían logrado resolver.
Demasiado oscuro
Los músculos magnéticos con los que estaban experimentando eran una mezcla de partículas ferromagnéticas y polímero de caucho que, salvando las distancias, podemos imaginarlo como una goma flexible repleta de partículas metálicas que responden al magnetismo. En presencia de campos magnéticos, por lo tanto, el polímero actuaría como un delgadísimo músculo sobre la estructura de papiroflexia, abriendo o cerrando sus articulaciones y, en definitiva, moviéndola. Por desgracia, para que el músculo tuviera suficiente fuerza había que introducir una gran cantidad de partículas ferromagnéticas en el polímero de caucho, tantas que no lograban que la mezcla se solidificara.
Y es que, para que pase de ser líquida a gomosa hace falta curarla con luz muy intensa, concretamente, radiación ultravioleta, como la que nos broncea y da cáncer de piel. Y, al igual que hace la melanina de nuestra piel, cuantas más partículas ferromagnéticas había más oscurecían la mezcla y más radiación ultravioleta absorbían, impidiendo que solidificara el polímero. Pero la última investigación propone un cambio. El polímero no solo se solidifica con la radiación ultravioleta, el calor también ayuda. Añadiendo una placa caliente bajo la muestra lograron curar mezclas compuestas en un 75% por partículas ferromagnéticas. Ya podían desarrollar músculos capaces de arrastrar a sus origamis.
Dos robots
Con esta estrategia, los expertos desarrollaron dos robots. El primero ya lo hemos descrito y, en segundo, actuaría como un rastreador, capaz de librar desniveles de hasta 7 milímetros que, si bien para nosotros es una altura ridícula, para uno de estos ingenios es todo un logro. Si esta línea sigue prosperando, es posible que los robots de este artículo se conviertan en los remotos antecesores de aquellos que, en unas décadas, poblarán nuestro intestino, nuestro estómago y quién sabe qué otros órganos. Porque la ciencia avanza lenta y erráticamente, un poco como ese robot papirofléxico para el que 7 milímetros es todo un Everest.
QUE NO TE LA CUELEN:
- Como decíamos, esta es una de las muchas formas que se están investigando para desarrollar robots que recorran nuestros órganos. En diciembre de 2024, unos investigadores propusieron en la revista Nanotechnology and Precision Engineering un diminuto robot magnético con forma de tornillo gordo y hueco, pensado para actuar en tratamientos de infertilidad. En junio de 2025, otro equipo publicó en AIP Advances un robot magnético del tamaño de una gota, que se presenta como una bolita rugosa y microscópica para usos biomédicos. Es pronto para saber qué tecnología triunfará para cada posible aplicación.
REFERENCIAS (MLA):
- Fang, Xiaomeng, et al. “3D-Printed Soft Magnetoactive Origami Actuators.” Advanced Functional Materials, vol. 35, no. 9, 12 Sept. 2025, DOI: 10.1002/adfm.202516404. North Carolina State University.
