Incendios: Este invento español es hasta 100 veces más efectivo que el agua

En lo que va de 2025, las llamas han calcinado más de 343.000 hectáreas en España, según las últimas estimaciones del sistema europeo EFFIS. Se trata de la mayor superficie desde 2006 y con una cantidad de incendios mucho menor: el mayor registro previo era del año 2022 con 493 fuegos, este año no llegan a los 230.

Mapa de los incendios hoy T. Gallardo La Razón

Agua, espuma, cortafuegos, las estrategias son numerosas y el trabajo de los bomberos y especialistas forestales incesante, pero hay otros medios que podrían sumarse a esta batalla que se repite cada año.

Desde hace casi dos décadas, un inventor español, César Sallén, lleva trabajando en un líquido 100% orgánico y biodegradable capaz de prevenir y extinguir incendios, tanto industriales como forestales, de manera rápida y totalmente inocua. Se trata de Ecofire y una de sus mayores virtudes, como destaca Sallen en su web, es que es “entre 50 y 100 veces más efectivo que el agua en la extinción del fuego”.

Pero no es la única. Hasta la fecha es de los pocos o el único producto demostrado que evita la propagación del fuego de baterías. También actúa como cortafuegos y aislante térmico, garantiza que el fuego no se reactive (gracias a que impide la llegada de oxígeno), reduce el calor de las llamas, lo que facilita trabajar más cerca y, fundamental, no es tóxico: es biodegradable y se puede aplicar en personas y cultivos sin riesgo.

Hectáreas y números de incendios por año desde 2006 Copernicus Copernicus

Su fórmula, secreta, pero completamente biodegradable y compuesta por varios componentes vegetales, encapsula el humo de manera inmediata, sin irritar la piel, los ojos o las fosas nasales. Otra virtud importante es que, al ser un líquido, no necesita ningún tipo de adaptación del equipo de bomberos, simplemente se vierte en tanques o sistemas de aviones y se utiliza.

En uno de los vídeos publicados en su cuenta se puede ver cómo Sallén aplica Ecofire sobre un papel, que sostiene con su mano desnuda, y luego lo somete a un soplete sin que arda el papel o se queme su mano.

Ecofire funciona creando una capa carboxílica. Esta se forma cuando el objeto supera los 95ºC y responde liberando ciertas sustancias (parte de la fórmula secreta) que reaccionan para crear una barrera protectora. Gracias a ello no solo se impide la transferencia de calor, también la llegada de oxígeno al material inflamable, lo que impide que el fuego se reproduzca.

Por si esto fuera poco, se puede dejar como sistema de prevención en épocas de sequía, ya que se necesita una lluvia abundante para “lavarlo”: unos 10 litros por metro cuadrado. También se puede aplicar a la indumentaria de los bomberos.