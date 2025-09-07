Acceso

Las mejores imágenes del eclipse de Luna

La nubosidad ha impedido que en buena parte de España se disfrutara del espectáculo.

Johannesburg (South Africa), 07/09/2025.- The 'Blood Moon' total lunar eclipse is visible from the suburbs of Johannesburg, South Africa, 07 September 2025. Lunar eclipses, the opposite of solar eclipses, happen when the Earth is positioned between the full moon and sun. The red glow that is created earns these types of eclipses the title of 'blood moon.' (Sudáfrica, Johannesburgo) EFE/EPA/Kim Ludbrook
Total lunar eclipse in South AfricaKim LudbrookAgencia EFE
Europa, África, Asia, Australia han disfrutado hoy de la llamada Luna de Sangre, el eclipse solar que ha teñido de rojo nuestro satélite.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre 'Luna de sangre'".

El eclipse de este domingo ha dejado espectaculares imágenes en gran parte del mundo.

Israel Lunar Eclipse
Israel Lunar EclipseASSOCIATED PRESSAgencia AP
Emirates Lunar Eclipse
Emirates Lunar EclipseASSOCIATED PRESSAgencia AP
Myanmar Moon Eclipse
Myanmar Moon EclipseASSOCIATED PRESSAgencia AP
Total lunar eclipse in South Africa
Total lunar eclipse in South AfricaKim LudbrookAgencia EFE
Blood Moon total lunar eclipse in Sana'a
Blood Moon total lunar eclipse in Sana'aYAHYA ARHABAgencia EFE
Blood moon rises above Jerusalem
Blood moon rises above JerusalemABIR SULTANAgencia EFE
Blood moon rises above Jerusalem
Blood moon rises above JerusalemABIR SULTANAgencia EFE
Total lunar eclipse in Moscow
Total lunar eclipse in MoscowMAXIM SHIPENKOVAgencia EFE
Lebanon Lunar Eclipse
Lebanon Lunar EclipseASSOCIATED PRESSAgencia AP

