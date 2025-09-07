Las mejores imágenes del eclipse de Luna

Europa, África, Asia, Australia han disfrutado hoy de la llamada Luna de Sangre, el eclipse solar que ha teñido de rojo nuestro satélite.

La nubosidad ha impedido que en buena parte de España se disfrutara del espectáculo.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre 'Luna de sangre'".

El eclipse de este domingo ha dejado espectaculares imágenes en gran parte del mundo.

Israel Lunar Eclipse ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Emirates Lunar Eclipse ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Myanmar Moon Eclipse ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Total lunar eclipse in South Africa Kim Ludbrook Agencia EFE

Blood Moon total lunar eclipse in Sana'a YAHYA ARHAB Agencia EFE

Blood moon rises above Jerusalem ABIR SULTAN Agencia EFE

Blood moon rises above Jerusalem ABIR SULTAN Agencia EFE

Total lunar eclipse in Moscow MAXIM SHIPENKOV Agencia EFE