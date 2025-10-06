Nobel de Medicina a por qué nuestro sistema inmunitario no nos ataca
El premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 ha sido otorgado a Mary Bronkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
El Instituto Karolinska acaba de anunciar el premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año, 2025, a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por haber descubierto los mecanismos de la tolerancia inmunitaria. Dicho de otro modo: la forma en que nuestras defensas se moderan para no atacarnos a nosotros mismos.
