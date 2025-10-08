Nobel de Química a los químicos que están limpiando el mundo

La Real Academia Sueca ha anunciado que este 2025 el Nobel de Química ha sido concedido a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por sus aportes al desarollo de estructuras metal-orgánicas. Sus trabajos han permitido diseñar materiales con propiedades totalmente nuevas, hechos a la carta. Por ejemplo, compuestos capaces de separar dióxido de carbono del aire o sustancias tóxicas del agua. Estructuras porosas capaces de atrapar algunas de las sustancias que están contaminando nuestro medio ambiente.