Nobel de Química a los químicos que están limpiando el mundo

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi han ganado el premio Nobel de Química de 2025

Medalla del premio Nobel
Medalla del premio NobelFernando VergaraAgencia AP
Ignacio Crespo
Madrid
Última actualización:

La Real Academia Sueca ha anunciado que este 2025 el Nobel de Química ha sido concedido a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por sus aportes al desarollo de estructuras metal-orgánicas. Sus trabajos han permitido diseñar materiales con propiedades totalmente nuevas, hechos a la carta. Por ejemplo, compuestos capaces de separar dióxido de carbono del aire o sustancias tóxicas del agua. Estructuras porosas capaces de atrapar algunas de las sustancias que están contaminando nuestro medio ambiente.

