Nuevas imágenes del 3I/ATLAS revelan que se activa al acercarse a la Tierra: "Nunca se ha visto tan claro"

El célebre cometa 3I/ATLAS, que tanto a dado de hablar, está a punto de abandonar nuestro sistema solar. Sin embargo, este se despide por todo lo alto, regalándonos algunas de las fotografías más claras hasta el momento.

El 3I/ATALS alcanza su punto más cercano a la tierra

Conocida su existencia a finales de junio y confirmado como el tercer objeto interestelar el mes siguiente, el 3I/ATLAS ha pasado los últimos meses viajando a través del sistema solar interior a una velocidad estimada de 210 000 km/h (130 000 mph).

Esta magnífica bola helada, que expulsa chorros de aire, alcanzará su punto más cercano más cercano con la Tierra el 19 de diciembre, cuando se encuentre a unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas). Esto es casi el doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

Se espera que a medida que este se acerque a la Tierra, el Telescopio Espacial James Webb lo observará de nuevo, mientras que innumerables observatorios científicos y astrónomos aficionados también estarán pendientes del suceso. Y es que cuando se trata de un misterioso visitante de lugares desconocidos, cada observación cuenta.

Hay más imágenes para nosotros

A medida que el cometa se acerca cada vez más a nosotros, las naves espaciales gestionadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) están realizando el mayor número posible de observaciones de cerca.

El Hubble lo vuelve a hacer

El jueves 4 de diciembre, la NASA compartió la última imagen de 3I/ATLAS, tomada por el Telescopio Espacial Hubble.

El telescopio espacial Hubble de la NASA volvió a observar el cometa interestelar 3I/ATLAS el 30 de noviembre con su instrumento Wide Field Camera 3. NASA NASA

El punto blanco brillante en el centro de la imagen muestra el núcleo del cometa (su cuerpo principal) y la coma, esa brillante atmósfera de gas y polvo que lo envuelve antes de canalizarse hacia su cola.

Al fondo, las estrellas se extienden formando largas franjas mientras la cámara del Hubble se mantiene fija en el rápido cometa.

La ESA no se queda atrás

El mismo día, la ESA compartió su última imagen del cometa, tomada por el orbitador Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) en su camino para estudiar las lunas de Júpiter en busca de señales de vida.

El cometa 3I/ATLAS muestra actividad en el avance de la cámara de navegación Juice ESA

Juice tomó la imagen el 2 de noviembre, pocos días después del máximo acercamiento de 3I/ATLAS al Sol.

Ubicado más cerca del objetivo que el Hubble (a sólo 41 millones de millas, o 66 millones de kilómetros, de distancia), Juice nos muestra un cometa rebosante de actividad.

"No solo vemos claramente el halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma, sino que también vemos un indicio de dos colas", comenta un portavoz de la ESA en un comunicado.

"La 'cola de plasma' del cometa, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. También podríamos ver una 'cola de polvo' más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen". añade.

¿Qué nos dicen las imágenes?

Pese a que el Juice observó el 3I/ATLAS con cinco instrumentos científicos durante dos días, aún desconocemos qué observaron esos instrumentos.

De acuerdo con la organización, así será al menos hasta bien entrados el año siguiente, ya que el conjunto completo de datos no llegará a la Tierra hasta finales de febrero de 2026.

Esto se debe a que Juice utiliza actualmente su antena principal como escudo térmico durante su paso cercano al Sol, y su antena más pequeña y menos eficiente, para enviarnos sus observaciones.

Pese a que es poco lo que podemos deducir de estas imágenes sin datos con los que construir una base científica, las fotos sirven a modo de recordatorio de que la exploración espacial humana ofrece resultados inesperados.