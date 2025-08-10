El plan maestro de China para destruir a EE. UU. en la carrera espacial: lo está consiguiendo

China ha consolidado su posición en la carrera espacial global. Su Programa de Exploración Lunar Chino (CLEP), inspirado en la diosa Chang'e, busca una exploración exhaustiva de nuestro satélite. El distintivo del programa se ha diseñado para evocar el carácter chino de la Luna. De hecho, el nivel es tal que están dispuestos a armar su estación espacial para protegerla del resto del mundo

La agencia espacial china ha logrado una cadena de éxitos notable en un periodo de tiempo relativamente corto. Demuestra una capacidad operativa creciente en la exploración lunar, superando obstáculos considerables en su ambición espacial. Algo que quedó marcado con el lanzamiento de sus tres primeros astronautas.

Estos logros, concentrados inicialmente en la exploración robótica, sientan las bases para las siguientes fases de su programa. La hoja de ruta de Pekín contempla la preparación para una futura presencia humana en la Luna, un objetivo de calado en la agenda espacial internacional.

Despegue lunar: Las misiones robóticas que marcan la pauta

El programa lunar chino inició su primera fase el 24 de octubre de 2007 con el lanzamiento de la misión Chang’e 1. Este orbiter tuvo un éxito operativo pleno, proporcionando un mapa detallado de la superficie y reconociendo zonas para futuros aterrizajes según apuntan desde Universetoday.

Tres años después, le siguió la Chang’e 2, que replicó el trabajo de su predecesora con mayor nivel de detalle antes de dirigirse al asteroide 4179 Toutatis. Esta misión adicional permitió probar sus sistemas de comunicación y control a larga distancia.

En 2013, la misión Chang’e 3 marcó un hito al lograr el primer alunizaje suave de la agencia, desplegando con éxito el róver Yutu. Su desempeño considerable fue tal que retrasó el lanzamiento de la siguiente misión para añadirle más capacidades. Por su parte, el poderoso ejército espacial de China marca el camino.

La Chang’e 4, lanzada el 3 de enero de 2019, aterrizó en la cuenca Aitken del Polo Sur, en la cara oculta de la Luna. Esta misión transportaba consigo el róver Yutu-2, el primer vehículo de exploración en operar en esta región.

La tercera fase del programa se centró en misiones robóticas de retorno de muestras. La Chang’e 5 despegó en noviembre de 2020 y regresó a la Tierra con 1.731 gramos de suelo lunar, las primeras muestras recuperadas desde la era Apolo.

La misión más reciente, la Chang’e 6, lanzada el 3 de mayo de 2024, representa un paquete completo de capacidades. Aterrizó de nuevo en la cuenca Aitken del Polo Sur, efectuó un exitoso retorno de muestras y desplegó un nuevo róver, el Jinchan.

El futuro tripulado: Hacia la presencia humana en la Luna

Las misiones Chang’e 7, prevista para 2026, y Chang’e 8, dos años después, sentarán las bases para la presencia humana continuada en la Luna. Estas etapas buscan desarrollar una base robótica compuesta por aterrizadores y róvers.

Un componente central de estos planes es la Utilización de Recursos In Situ (ISRU). Este enfoque de ingeniería clave busca aprovechar los recursos locales, como el regolito lunar, para construir estructuras y extraer materiales útiles.

China ha anunciado su ambición de enviar una misión tripulada a la Luna entre 2029 y 2030. Esta expedición requerirá un vehículo de lanzamiento de mayor envergadura del que disponen actualmente, denominado Larga Marcha 10, y que se encuentra en desarrollo.

El Larga Marcha 10 está diseñado para transportar hasta 70 toneladas métricas a la órbita baja terrestre y 27 toneladas métricas hacia la Luna. Aun con esta capacidad, la misión tripulada hipotética precisaría dos lanzamientos.

La tripulación propuesta pasaría varios días en la superficie, realizando pruebas de vuelo intensivas y ciencia, antes de regresar a la Tierra. Si bien esta aproximación recuerda a las misiones Apolo, representa un avance considerable en la exploración.

Todos los componentes necesarios para esta misión (la nave, el módulo de aterrizaje y los trajes espaciales) se encuentran en fase activa de desarrollo. A diferencia de otras agencias, los programas chinos suelen mantenerse con mayor hermetismo, aunque su actividad espacial es visible.

La fiabilidad de las fechas estimadas, como 2029 o 2030, sigue siendo una incógnita por despejar. El seguimiento de los proyectos espaciales chinos a menudo requiere esperar a los anuncios oficiales y las ejecuciones en la práctica para confirmar los avances.