Los 10 mejores chollos de hoy, viernes 29 de agosto, en Amazon: hasta un 78% de descuento en Salomón, Levi's y más
Agosto se despide con una avalancha de chollos que merecen la pena: desde moda de marca hasta tecnología imprescindible, todos con descuentos irresistibles
Con la vuelta a la rutina a la vuelta de la esquina, Amazon vuelve a sorprender con una selección de ofertas que combinan moda, deporte, tecnología y básicos del día a día. Hoy hemos encontrado rebajas de hasta un 78% en marcas como Salomón, Skechers, Levi’s y Calvin Klein, además de accesorios prácticos como power banks o auriculares de última generación. Una oportunidad para renovar armario, prepararse para la temporada o equiparse con gadgets útiles al mejor precio.
Calvin Klein camiseta de manga corta Hombre CK Essential Slim Fit
Una de esas prendas que nunca falla. Esta camiseta de algodón 100% de punto suave ofrece comodidad y estilo en un diseño minimalista, con el logotipo de Calvin Klein bordado en el pecho. Perfecta para looks casuales o para usar como camiseta interior bajo un jersey.
Su precio original era de 39,95 €, ahora cuesta 23,95 €, lo que supone un 40% de descuento y un ahorro de 16 €.
Auriculares Inalámbricos Deportivos con 128H de autonomía
Estos auriculares Bluetooth 5.3 destacan por su batería de larga duración de hasta 128 horas con estuche de carga y una pantalla LED digital que muestra la energía restante en tiempo real. Ofrecen cancelación de ruido ENC, resistencia al agua IP7, diseño ergonómico con ganchos de sujeción y la posibilidad de usarlos también como powerbank para cargar tu móvil.
Antes costaban 129,99 €, ahora están a solo 27,99 €, con un 78% de descuento y un ahorro brutal de 102 €.
Skechers Parson Ralven Slip-on para hombre
La comodidad de las Skechers se traduce en este modelo sin cordones, con suela flexible y plantilla con amortiguación especial para el día a día. Perfectas para quienes buscan un zapato casual, cómodo y fácil de poner, sin renunciar al estilo.
De 84,99 € han bajado a 61,25 €, un 28% menos, lo que significa un ahorro de 23,74 €.
Power Bank 27.000 mAh con carga rápida y linterna LED
Un imprescindible para viajes, excursiones o emergencias. Con una capacidad de 27.000 mAh, esta batería externa permite varias cargas completas y ofrece carga rápida de 22,5 W. Incluye linterna integrada y sistema de seguridad contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
Su precio original era de 24,99 €, ahora está por solo 13,99 €, lo que supone un 44% de descuento y un ahorro de 11 €.
Salomon Alphacross 4 Gore-Tex para mujer
Pensadas para quienes aman la montaña, estas zapatillas de trail running cuentan con suela Contagrip para máximo agarre, membrana GORE-TEX impermeable y transpirable, espuma Fuze Surge en la entresuela y un ajuste cómodo y seguro. Perfectas para terrenos húmedos y exigentes.
Antes costaban 119,99 €, ahora se quedan en 81,50 €, con un 32% de descuento y un ahorro de 38,49 €.
Polo Club Jersey con media cremallera y cuello alto
Un jersey elegante y versátil de 100% algodón, con logo bordado y diseño regular fit. Ideal para looks casuales y formales durante la temporada de entretiempo.
De 79,90 € baja a 59,90 €, con un 25% de descuento y un ahorro de 20 €.
Joma Camiseta deportiva ligera para hombre
Ligera, transpirable y cómoda, esta camiseta de tejido técnico es perfecta para entrenamientos, running o gimnasio. Disponible en tallas de la 6XS a la 3XL, es uno de los básicos deportivos más versátiles y económicos.
Antes costaba 8,99 €, ahora está a 7,95 €, con un 12% de descuento.
Pepe Jeans camiseta para hombre
Confeccionada en algodón de alta calidad y un diseño versátil con logo distintivo, esta camiseta es perfecta para completar cualquier look casual.
De 24,99 € baja a 22,49 €, lo que supone un 10% de descuento.
Levi’s SS Original Housemark Tee camiseta para hombre
Una camiseta icónica que forma parte del estilo Levi’s desde hace décadas. Fabricada en algodón suave y duradero, con el clásico logo bordado en el pecho, es ideal para quienes buscan básicos de armario atemporales.
Su precio original era de 24,99 €, ahora está a 16,99 €, con un 32% de descuento y un ahorro de 8 €.
Levi’s 512 Slim Taper Fit vaqueros hombre
Este modelo ofrece un corte slim moderno y favorecedor, con ajuste entallado en muslos y pierna ligeramente estrecha hacia el tobillo. Fabricados con algodón resistente y mezcla elástica, son perfectos para un look actual sin renunciar a la comodidad.
Antes costaban 114,99 €, ahora están por 59,49 €, con un 48% de descuento y un ahorro de 55,50 €.
