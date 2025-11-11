11.11 de AliExpress 2025: las mejores ofertas de hoy en móviles, portátiles y tecnología con hasta un 80%

Comienza la semana más intensa para los cazadores de chollos. A partir de las 00:00 de hoy, AliExpress lanza su esperadísimo 11.11, la promoción global más potente del año. Hasta el 19 de noviembre, miles de productos estarán rebajados a niveles que ni el Black Friday suele alcanzar. Además, gracias a los códigos, los descuentos pueden ampliarse hasta 85€ adicionales. Y todo con garantía de producto original y envío rápido desde Europa.

Códigos disponibles:

ESAE03 → 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

ESAE05 → 5€ de descuento en compras mínimas de 29€

ESAE12 → 12€ de descuento en compras mínimas de 69€

ESAE20 → 20€ de descuento en compras mínimas de 129€

ESAE40 → 40€ de descuento en compras mínimas de 249€

ESAE60 → 60€ de descuento en compras mínimas de 369€

ESAE75 → 75€ de descuento en compras mínimas de 469€

ESAE85 → 85€ de descuento en compras mínimas de 549€

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G con 42% de descuento

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Amazon Amazon

En este 11.11 de AliExpress 2025 baja a 160,36€ aplicando el cupón ESAE20. Un smartphone que presume de cámara de 200 MP, pantalla AMOLED de 6,67" y refresco de 120 Hz, perfecto para quienes buscan fotos detalladas y fluidez en redes o juegos. Su diseño resistente (IP64) y la carga rápida de 45W lo convierten en un teléfono fiable para el día a día sin gastar de más.

Google Pixel 9a con 45% de descuento

Google Pixel 9a AliExpress AliExpress

Su precio cae a 362,5€ con el código ESAE60, y es una de las joyas del 11.11. Con el nuevo chip Tensor G4 y pantalla POLED de 6,3", combina potencia, cámara de primer nivel y la experiencia Android más pura. Si buscabas un móvil que dure años y haga fotos brillantes sin depender del modo retrato, esta es tu oportunidad.

Baliza V16 DGT 3.0 con 35% de descuento

Baliza V16 AliExpress AliExpress

Por solo 22,62€ aplicando el cupón ESAE03, esta baliza con geolocalización y conectividad homologada por la DGT (SIM y datos pagados hasta 2038) es un imprescindible en cualquier coche. Dispone de tres indicadores LED y conexión GPS, lista para ser visible y avisar a los servicios de tráfico en caso de emergencia. Pequeña, práctica y obligatoria dentro de poco: conviene adelantarse.

Ordenador portátil Windows 11 Pro con 40% de descuento

Ordenador portátil Windows 11 Pro AliExpress AliExpress

Por 153,72€ aplicando el cupón ESAE20, este portátil con Intel Atom A3950, 12 GB de RAM y SSD de hasta 1 TB se presenta como una de las sorpresas del 11.11. Su pantalla Full HD de 15,6” lo hace perfecto para estudiar, trabajar o disfrutar de contenido multimedia sin complicaciones. Ligero, silencioso y con Windows 11 Pro preinstalado, es una opción asequible para quienes necesitan rendimiento sin invertir demasiado.

Xiaomi TV A 32 con 40% de descuento

Xiaomi TV A 32 AliExpress AliExpress

Baja a 142,79€ con el código ESAE20. Ideal para habitaciones, cocinas o segundas residencias, esta Smart TV de 32 pulgadas ofrece resolución HD, audio Dolby y DTS Virtual:X, además de un diseño metálico elegante. Es compacta, colorida y compatible con los principales asistentes de voz. Por menos de 150€, cuesta resistirse.

POCO X7 Pro 5G con 48% de descuento

POCO X7 Pro aliexpress aliexpress

Queda en 211,07€ aplicando el cupón ESAE40. Este modelo de Xiaomi apuesta por un procesador Dimensity 8400 Ultra, pantalla AMOLED a 120 Hz y una batería generosa de 6000 mAh con carga ultrarrápida de 90W. Es un smartphone pensado para usuarios exigentes que quieren potencia, autonomía y diseño moderno a un precio muy competitivo.

Inflador portátil CARSUN con 50% de descuento

CARSUN inflador de neumáticos portátil AliExpress AliExpress

Por 19,99€ aplicando el cupón ESAE03, este inflador eléctrico portátil es de esos gadgets que se agradece tener en el maletero. Sirve para coche, bicicleta o incluso balones, con pantalla digital y batería recargable. Su tamaño compacto lo hace perfecto para viajes o situaciones de emergencia en carretera.

El 11.11 de AliExpress 2025 no es un día cualquiera: es la cita anual para conseguir tecnología a precios que rozan lo imposible. Con envío rápido, productos originales y cupones que multiplican el ahorro, se convierte en el momento ideal para renovar móvil, mejorar el equipo doméstico o hacerse con ese accesorio que llevabas tiempo mirando.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.