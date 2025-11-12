El 11.11 de AliExpress se viste de Navidad con rebajas de hasta un 80% en todo lo imprescindible

Hay dos tipos de personas: las que montan el árbol el 22 de diciembre y las que lo montan el 11 de noviembre. Si eres del segundo grupo, enhorabuena: este año AliExpress te lo pone muy fácil para adelantar la magia con ofertas que parecen sacadas del taller de los elfos. Durante el 11.11 de AliExpress 2025 (del 11 al 19 de noviembre), la tienda celebra su gran evento global con rebajas y cupones acumulables que pueden llegar hasta 85€ de descuento. Y lo mejor: los descuentos aplican a todo lo que convierte tu casa en un rincón navideño perfecto, desde el árbol hasta los pijamas a juego o incluso el jamón para la cena.

Códigos mágicos del 11.11 (válidos del 11 al 19 de noviembre)

Para que las compras tengan más encanto aún, aquí van los descuentos que puedes aplicar directamente en AliExpress:

ESAE03 o AEES03 → 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €

ESAE05 o AEES05 → 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €

ESAE12 o AEES12 → 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €

AEES16 → 16 € de descuento en compras mínimas de 89 €, válido solo del 11 al 13 de noviembre (00:00–23:59)

ESAE20 o AEES20 → 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €

ESAE40 o AEES40 → 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €

ESAE60 o AEES60 → 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €

ESAE75 o AEES75 → 75 € de descuento en compras mínimas de 469 €

ESAE85 o AEES85 → 85 € de descuento en compras mínimas de 549 €

El árbol que marca el inicio de la Navidad

Árbol de Navidad AliExpress AliExpress

Nada dice “ya es Navidad” como montar el árbol y descubrir que las luces siguen funcionando. Este abeto artificial de hoja espumillón es un clásico que nunca falla: disponible en tamaños desde 120 cm hasta 240 cm, y en verde o blanco para los más atrevidos. Incluye soporte metálico estable, por lo que no tendrás que pelearte con las ramas ni improvisar bases con cajas de zapatos. Además, al ser desmontable y reutilizable, puedes guardarlo fácilmente y olvidarte de barrer hojas. Desde 14,98€ en AliExpress, perfecto para dar el pistoletazo de salida a la temporada festiva.

Guirnaldas LED para iluminar el salón, la terraza… o hasta el gato

Guirnaldas Navidad AliExpress AliExpress

La iluminación hace la mitad del trabajo. Estas guirnaldas de luces LED de 100 m sirven para todo: decorar el árbol, el balcón, una boda improvisada o incluso el porche del camping si te pilla el puente fuera. Son aptas para exteriores, resistentes y con varios modos de luz (desde parpadeo suave hasta discoteca navideña). Y lo mejor: con los códigos ESAE03 o AEES03, su precio arranca en 13,23€. Ideal para quien no puede resistirse a convertir la casa en una película de Navidad… versión LED.

Bolas, muchas bolas (de todos los colores y tamaños)

Bolas de adorno Navidad AliExpress AliExpress

No hay árbol sin adornos, y estas 44 bolas de Navidad vienen listas para colgar en diferentes tamaños (3 y 6 cm) y colores. Tienen el brillo justo para parecer festivas sin caer en lo hortera, y se venden en lotes desde 7,71€, así que puedes permitirte combinar doradas, rojas y plateadas sin que tu cuenta tiemble. Un consejo: mézclalas con piñas naturales o lazos de tela para un toque más cálido y artesanal. Este tipo de detalle marca la diferencia entre “árbol de centro comercial” y “árbol con alma”.

Pijamas navideños a juego (sí, también para el perro)

Pijamas Navidad AliExpress AliExpress

Este conjunto de pijamas a juego es el cliché navideño que todos necesitamos. Hay tallas para madre, hijo, bebé… y hasta para la mascota, porque nada dice “espíritu navideño” como hacer el ridículo en familia con estilo. Los estampados de ciervos, copos y tonos rojos son irresistibles, y el tejido es cálido pero ligero. Perfectos para la foto del grupo en el salón o para abrir los regalos el 25 sin pasar frío. Desde 10,59€ en AliExpress, aplicando los códigos ESAE03 o AEES03.

El toque gourmet: jamón ibérico Ibergood

Jamón Ibérico AliExpress AliExpress

Porque no todo en Navidad son luces y bolas: también hay que llenar la mesa. El jamón ibérico Ibergood (900 g en 3 sobres de 300 g) es una de esas compras que convierten cualquier aperitivo en celebración. Por 13,12€, es casi una declaración de intenciones: preparar la Navidad con sabor, sin esperar al 24 de diciembre. Combínalo con un buen pan, una copa de vino y esa playlist de villancicos que todos odiamos pero nadie quita. La felicidad cuesta menos de lo que parece.

Una Navidad anticipada (y más barata) empieza aquí

No hay que esperar a diciembre para dejarse contagiar por el ambiente navideño. Este año, el 11.11 se ha convertido en el ensayo general de la Navidad, pero con precios que parecen de enero. Entre luces, pijamas, adornos y jamón, hay algo casi poético en poder montar toda la Navidad sin salir de AliExpress… ni del sofá.

