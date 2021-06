Las ofertas de este sábado en Amazon: de cápsulas de café a depiladoras

Ocio

Las ofertas del día en Amazon

Este fin de semana puede ser un buen momento para bucear en las ofertas de Amazon. Son más de 2.000, agrupadas en tres tipos: Top, Ofertas Flash y Ofertas Destacadas.

Recuerda algunos consejos básicos: las ofertas flash suelen ser las más generosas, pero duran muy poco. Las hay de solo unas horas o de un día completo, por lo que es muy importante mirar las horas que faltan para que el producto debe estar rebajado y comprar antes de que se agote.

Las ofertas destacadas duran más tiempo y en ocasiones no está precisado, por lo que hay algo más de margen para decidirse, aunque por el contrario son más difíciles de tener controladas. No hay que precipitarse, en definitiva, pero no dormirse en los laureles.

Por último, las ofertas Top suelen ser aquellas que Amazon considera sus mejores chollos. Si se adaptan a lo que estás buscando, merece la pena no pensárselo mucho.