Los 5 mejores chollos de hoy, sábado 30 de agosto, en Amazon: hasta un 85% de descuento en Levi's, Calvin Klein y más

El último sábado de agosto llega con descuentos que no se ven todos los días. Si estabas pensando en renovar tu armario, hacerte con básicos de tecnología o incluso equipar tu casa con herramientas prácticas, hoy es el momento. Amazon ofrece rebajas de hasta el 85% en marcas como Levi’s, Calvin Klein, adidas o Mannesmann, y hemos recopilado los mejores chollos para que no pierdas tiempo buscando.

Mannesmann M29166 – Maletín con 130 piezas de uso profesional

Mannesmann M29166 Amazon Amazon

Un clásico en cualquier garaje o taller. Este maletín incluye llaves de vaso, puntas de destornillador y accesorios variados, todo en un práctico estuche compacto. Fabricado por Mannesmann, una marca de referencia en herramientas, está pensado tanto para reparaciones domésticas como para trabajos más exigentes.

Su precio original era de 29,99 €, pero hoy puede comprarse por 21,99 €, lo que supone un 27% de descuento y un ahorro inmediato de 8 €.

Auriculares Bluetooth con 40 horas de autonomía y reducción de ruido

Auriculares Bluetooth Amazon Amazon

Si buscas sonido de calidad a precio ridículo, estos auriculares son el chollo del día. Incorporan Bluetooth 5.4, 4 micrófonos con cancelación de ruido ambiental y resistencia IP7 al agua, perfectos para entrenar, trabajar o viajar. Su batería alcanza las 40 horas de reproducción con el estuche de carga y cuentan con pantalla LED que indica la autonomía en tiempo real.

Su precio original era de 129,99 €, pero ahora se pueden conseguir por solo 19,99 €, un 85% de descuento que supone un ahorro brutal de 110 €.

Pack de 3 calzoncillos Calvin Klein: el básico más icónico

3 calzoncillos Calvin Klein Amazon Amazon

Los bóxers de Calvin Klein son un imprescindible en el cajón de cualquier hombre. Confeccionados en algodón elástico, ofrecen comodidad, transpirabilidad y el ajuste perfecto para el día a día. La icónica cintura con el logo de la marca aporta ese toque distintivo que los convierte en un básico premium.

Su precio habitual es de 42,95 €, pero ahora pueden conseguirse por 27,95 €, un 35% menos, lo que supone un ahorro de 15 €.

Levi’s Graphic Set-In Neck con logo Batwing

Levi’s Graphic Set-In Neck Amazon Amazon

Las camisetas de Levi’s son un clásico que nunca falla. Este modelo luce el icónico logo Batwing en el pecho, confeccionado en algodón de alta calidad, ideal tanto para looks informales como para combinar bajo una chaqueta. Atemporal, versátil y con el sello de una de las marcas más reconocidas del mundo.

Su precio original era de 29,99 €, pero ahora puede comprarse por 15,99 €, un 47% de descuento que supone un ahorro de 14 €.

adidas Tensaur Hook and Loop – las zapatillas infantiles más prácticas

adidas Tensaur Hook and Loop Amazon Amazon

Cómodas, resistentes y con cierre de velcro, estas adidas Tensaur están pensadas para que los más pequeños puedan ponérselas y quitárselas sin ayuda. Fabricadas con materiales duraderos y una suela robusta, son perfectas para el día a día en el colegio o actividades deportivas. Además, su diseño clásico encaja con cualquier look infantil.

Su precio original era de 37,99 €, pero hoy se quedan en 24,70 €, con un 35% de descuento que supone un ahorro de más de 13 €.

