Las 5 mejores ofertas de hoy (2 de noviembre) en Amazon: hasta un 61% de descuento en Adidas, Levi’s, Skechers y más

Con el frío ya instalado y el Black Friday a la vuelta de la esquina, Amazon sigue adelantando grandes descuentos en moda, tecnología y hogar. Hoy, 2 de noviembre, destacan cinco productos muy diferentes pero igual de útiles: desde unas zapatillas Adidas para correr hasta un proyector portátil con Wi-Fi 6, pasando por una camisa Levi’s con más del 60% de rebaja. Una selección pensada para quienes quieren aprovechar precios bajos sin caer en compras impulsivas.

Adidas Galaxy 7 – zapatillas cómodas para correr o el día a día (-34 %)

Adidas Galaxy 7 Amazon Amazon

Las Adidas Galaxy 7 son unas zapatillas de running versátiles y ligeras, perfectas tanto para entrenar como para caminar largas distancias. Incorporan entresuela Cloudfoam, que ofrece una amortiguación suave y estable, y una parte superior de malla transpirable que mantiene los pies frescos incluso en entrenamientos prolongados. La suela exterior de goma proporciona buen agarre y resistencia al desgaste, lo que las convierte en una opción duradera y equilibrada para quienes buscan comodidad sin pagar de más. Un clásico dentro de la gama media de Adidas, ahora con un precio que las hace aún más atractivas.

Levi’s Battery Housemark Slim – la camisa más rebajada del día (-61 %)

Levi’s Battery Housemark Slim Amazon Amazon

Con un 61 % de descuento, la Levi’s Long-Sleeve Battery Housemark Slim es una de las mejores oportunidades del día. Está confeccionada en algodón 100 %, con un corte slim que estiliza sin ajustar demasiado, y presenta el bordado con el logotipo de la marca en el pecho. Su diseño limpio y su tacto suave la hacen ideal tanto para la oficina como para un look casual de fin de semana. Una prenda de calidad que combina con vaqueros o chinos, perfecta para quienes buscan ropa versátil con sello Levi’s a un precio inusual.

Skechers Track Scloric – confort y amortiguación por la mitad de precio (-50 %)

Skechers Track Scloric Amazon Amazon

Las Skechers Track Scloric son el ejemplo de cómo la marca ha convertido la comodidad en su sello distintivo. Incorporan plantilla Memory Foam, que se adapta a la forma del pie, y una suela flexible con amortiguación ligera, pensada para reducir el impacto al caminar o estar muchas horas de pie. El diseño en tonos neutros permite combinarlas fácilmente, tanto con ropa deportiva como con vaqueros. A mitad de precio, son una opción muy interesante para quienes buscan unas zapatillas cómodas y duraderas sin gastar demasiado.

Mini proyector con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 – compacto, versátil y ahora más barato (-39 %)

Mini proyector con Wi-Fi Amazon Amazon

Este mini proyector portátil es una de las sorpresas del día. Compatible con 4K y resolución 1080P, incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, lo que garantiza una transmisión más estable y sin cortes. Su ángulo de rotación de 180° permite proyectar en techos o paredes sin necesidad de soporte, y la corrección automática del keystone ajusta la imagen al instante. Ideal para ver películas, conectar consolas o usarlo con un TV Stick o portátil, combina potencia y portabilidad a un precio muy competitivo. Una buena opción para quienes buscan un proyector pequeño pero funcional para casa o escapadas.

Amazon Basics Pilas AAA recargables – ahorro y sostenibilidad (-14 %)

Amazon Basics Pilas AAA recargables Amazon Amazon

El paquete de 12 pilas recargables AAA de Amazon Basics es uno de esos productos discretos pero tremendamente útiles. Con capacidad de 800 mAh y hasta 1000 ciclos de carga, ofrecen rendimiento estable y duradero en mandos, relojes, linternas o juguetes. Vienen precargadas y listas para usar, y mantienen hasta el 80% de su carga tras un año de almacenamiento. Una compra práctica para reducir residuos y ahorrar a largo plazo, especialmente ahora que la energía recargable se ha convertido en la opción más responsable.

