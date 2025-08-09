Ofertas Amazon
Los 8 mejores chollos de hoy, sábado 9 de agosto, en Amazon: hasta un 85% de descuento en Levi’s, Skechers y más
Ofertas para aprovechar antes de que acabe el fin de semana: moda, tecnología y accesorios con descuentos que llegan hasta el 85% y ahorros de más de 200€
Es sábado, el día en el que la mayoría empieza a bajar el ritmo y a pensar más en el descanso que en la agenda. Y si, además, puedes aprovechar un rato del fin de semana para hacerte con auténticos chollos, la cosa mejora. Hoy Amazon tiene descuentos que van desde ropa interior premium hasta tecnología que te ahorra tiempo en casa y accesorios para que viajar o moverte sea más cómodo. Hemos seleccionado lo más interesante, con precios que no se ven todos los días y ahorros que de verdad merecen la pena.
Pack de 3 bóxer Tommy Hilfiger: comodidad y diseño atemporal
Los clásicos que nunca fallan y que duran años sin perder forma. Estos bóxer de algodón orgánico y reciclado con elastano se ajustan perfectamente, no aprietan y tienen la cintura elástica icónica de Tommy Hilfiger. Su diseño sin costuras traseras evita marcas y aumenta la comodidad, tanto para el día a día como para hacer deporte. Además, vienen en un pack de tres, presentados de forma impecable, por lo que también funcionan como regalo seguro para cualquier hombre. Hoy están a 27,95 € con un 30% de descuento sobre su precio habitual de 39,99 €, lo que supone un ahorro de 12,04 €.
Camiseta técnica Under Armour Tech 2.0: ligera, transpirable y de secado rápido
No es solo una camiseta, es esa prenda que te acompaña en cualquier entrenamiento y sigue como nueva después de muchos lavados. Con tejido ultraligero que seca en minutos y corte holgado para máxima libertad de movimiento, resulta perfecta para correr, ir al gimnasio o incluso para planes informales cuando hace calor. Su tecnología absorbe el sudor al instante y evita que el tejido se pegue al cuerpo. Hoy cuesta 16,49 €, con un 45% de descuento respecto a sus 29,99 € habituales, ahorrando 13,50 €.
Robot aspirador Lefant M310: potencia y precisión para casas con mascotas
Si estás cansado de pelearte con pelos de perro o gato en el suelo, este modelo es para ti. El Lefant M310 combina una succión de 4500 Pa con un cepillo anti-enredos que evita bloqueos y un diseño ultrafino (7,9 cm) que pasa bajo muebles bajos. Su sistema de detección avanzada identifica obstáculos pequeños y transparentes, minimizando golpes y rutas inútiles. Tiene 6 modos de limpieza, control por voz con Alexa o Google Assistant y hasta 180 minutos de autonomía. Hoy se queda en 99,99 €, un 67% menos que su precio original de 299,99 €, ahorrando 200 €.
Mochila de cabina Xkdoai: viaja ligero y sin facturar
Olvídate de las tasas extra por equipaje. Esta mochila está diseñada para cumplir con las medidas de cabina de Ryanair (40x20x25 cm), pero sirve para la mayoría de aerolíneas. Incluye tres bolsas organizadoras para separar ropa, calzado y accesorios, además de compartimento para portátil de 14". Se abre 180° como una maleta, tiene bolsillo oculto para objetos de valor y un espacio impermeable para paraguas o ropa húmeda. Fabricada en material resistente y transpirable, es perfecta para escapadas de 2-3 días. Hoy cuesta 26,99 €, con un 23% de descuento sobre los 34,99 € habituales, ahorrando 8 €.
Vaqueros Levi’s 510 Skinny: el corte que estiliza y no pasa de moda
Ajustados en la pierna pero con suficiente elasticidad para ser cómodos todo el día, los Levi’s 510 Skinny son el ejemplo de cómo un buen vaquero puede cambiar un look. Funcionan igual de bien con deportivas y camiseta que con camisa y zapatos. Además, están confeccionados en un denim resistente que mantiene la forma lavado tras lavado. Hoy están a 59,48 €, con un 41% de descuento respecto a su precio habitual de 100,99 €, ahorrando 41,51 €.
Sandalias deportivas Skechers D’lux Walker: caminar sin cansancio
Largas caminatas, días enteros de turismo o simplemente paseos por la ciudad… estas sandalias lo aguantan todo. Su plantilla con amortiguación de alto rebote y su suela flexible absorben el impacto de cada paso, mientras que el diseño abierto mantiene el pie fresco incluso en días calurosos. Perfectas para quienes buscan comodidad sin renunciar a un toque deportivo. Hoy están por 35,99 €, con un 40% de descuento sobre su precio habitual de 59,99 €, ahorrando 24 €.
Chanclas Ipanema Meu Sol: frescura y estilo en verano
Diseñadas y fabricadas en Brasil, estas chanclas combinan un diseño elegante con materiales flexibles y resistentes que duran varios veranos. Ideales para la playa, la piscina o como calzado cómodo en casa, ofrecen buen agarre y no resbalan. Hoy se pueden comprar por 20,53 €, con un 24% de descuento respecto a los 26,99 € originales, lo que supone un ahorro de 6,46 €.
Power Bank 10.000 mAh con carga rápida: tu batería de emergencia siempre a mano
Tamaño compacto, 3 puertos de salida, carga rápida de 22,5 W y capacidad suficiente para recargar un móvil dos veces completas. Este power bank carga un teléfono hasta el 65 % en solo media hora y es compatible con la mayoría de dispositivos, incluidos relojes y auriculares. Su pantalla LED muestra en todo momento la batería restante. Hoy está por 19,99 €, con un 85% de descuento sobre su precio habitual de 129,99 €, ahorrando 110 €.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar