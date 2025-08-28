Los AirPods 4 bajan de precio en Amazon justo antes de estrenar las funciones de iOS 26

Septiembre suele ser un buen mes para renovar tecnología: llegan las actualizaciones grandes de iOS, se anuncian nuevos iPhone… y, como suele pasar, bajan de precio algunos productos clave. Es lo que ha ocurrido con los AirPods 4, que ahora están en Amazon por 125 euros, un 16 % más baratos justo antes de que empiecen a recibir las novedades de iOS 26.

Si estás en el ecosistema Apple, es uno de esos momentos en los que comprar “un poco antes” puede salir mucho mejor.

Una mejora silenciosa que los hace más útiles que nunca

Desde hace ya varias versiones, Apple ha ido añadiendo funciones a sus auriculares vía software. Lo hizo con el audio adaptativo, con el reconocimiento de gestos para contestar llamadas… y ahora vuelve a hacerlo con iOS 26, que llega cargado de herramientas nuevas para los AirPods 4 y los AirPods Pro 2.

Una de las más prácticas será Camera Remote: podrás usar los auriculares como mando a distancia para hacer fotos o vídeos con tu iPhone. Perfecto para grabarte sin manos, sin Apple Watch y sin trípodes extra.

Otra mejora importante es la posibilidad de grabar con calidad de estudio, aprovechando el chip H2 y el nuevo sistema de aislamiento de voz. Esto convierte a los AirPods en una herramienta útil no solo para llamadas, sino también para grabar audios más limpios si haces vídeos, entrevistas o notas de voz desde el móvil.

Y si eres de los que se queda dormido escuchando algo, hay una función pensada justo para eso: iOS 26 detecta si te has dormido y pausa automáticamente la reproducción, guardando el punto exacto en el que estabas. También ayuda a ahorrar batería. Pequeños detalles que se notan en el día a día.

Diseño cómodo, chip potente y mejoras que van más allá del sonido

El precio actual los deja en menos de 130 euros, lo que los convierte en una opción muy interesante si buscabas algo fiable, compacto y sin complicaciones. Siguen teniendo todo lo básico que se espera en esta gama: Bluetooth rápido con emparejamiento automático, resistencia al agua y al sudor, audio espacial personalizado y hasta 24 horas de autonomía con el estuche de carga USB-C.

A todo esto se suma una mejora menor pero útil: ahora el estuche indica mejor cuándo están cargando o cuándo toca conectarlo. Y si quieres probar las versiones beta del software (para tener acceso anticipado a nuevas funciones), iOS 26 también facilita la instalación de betas directamente desde Ajustes.

En definitiva, es una de esas compras que mejora sola con el tiempo. Y si ya estabas pensando en hacerte con unos auriculares compatibles con iPhone para música, llamadas, vídeos o entrenos… ahora los tienes rebajados y a punto de ser más inteligentes.

Cuando un producto ya era bueno y lo mejoran por software, solo queda una excusa para no tenerlo: que no lo pilles rebajado a tiempo.

