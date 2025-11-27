La alternativa saludable al horno que está triunfando: cocina con menos grasa y reduce el consumo de energía cada día

Cada vez más personas buscan formas de cocinar que sean más saludables y, al mismo tiempo, más eficientes. Con el precio de la energía y el poco tiempo que deja el día a día, tener un electrodoméstico que resuelva ambas cosas se ha vuelto casi imprescindible. La Moulinex Easy Fry Max de 5 litros, una de las airfryers del momento, está triunfando precisamente por eso: permite preparar platos crujientes con muy poca grasa, cocina en menos tiempo que un horno tradicional y puede ahorrar hasta un 70% de energía en cada uso. Para familias de hasta seis personas o para quienes disfrutan de recetas rápidas y sabrosas, se está convirtiendo en un básico de cocina.

Por qué la Easy Fry Max está arrasando entre quienes quieren comer mejor sin complicarse

Lo primero que destaca es su capacidad de 5 litros, suficiente para preparar raciones generosas sin necesidad de cocinar en tandas. Esto la convierte en una opción muy práctica para cenas familiares, comidas de diario o incluso para quienes quieren cocinar de más y guardar parte para la semana. Su tamaño no impide que sea rápida: el calentamiento es inmediato y la circulación de aire caliente consigue resultados crujientes en pocos minutos, desde unas verduras marcadas hasta unas patatas caseras hechas con apenas unas gotas de aceite.

La promesa del ahorro energético es real. El hecho de que cocine en menos tiempo y que concentre el calor en un espacio mucho más pequeño que un horno convencional hace que el consumo baje notablemente. Para quienes la usan a diario, esto se traduce en un ahorro visible en las facturas y en una forma más sostenible de cocinar.

Su panel de control intuitivo hace que cualquier persona pueda usarla sin curva de aprendizaje. Los 10 programas automáticos permiten preparar desde pollo y verduras hasta repostería y platos congelados sin pensar demasiado en tiempos o temperaturas. La calidad de cocción es uniforme, algo que se nota al abrir la cubeta y ver que todo queda dorado por igual.

El diseño es otro punto a favor. Es compacta, estable y lo suficientemente ligera como para moverla si necesitas guardarla entre uso y uso. Además, el recetario digital incluido está ayudando a muchos usuarios a descubrir platos nuevos sin esfuerzo y a convertirla en una herramienta mucho más versátil de lo que parece a simple vista.

Para quién es ideal esta freidora de aire y cómo aprovecharla al máximo

Esta Easy Fry Max es ideal para quienes quieren comer más sano sin perder sabor, para familias que necesitan cocinar rápido después de un día intenso o para quienes buscan ahorrar energía sin renunciar a platos bien hechos. Si sueles abrir el horno solo para una bandeja pequeña o si cocinas para varios en casa, es una alternativa práctica que combina rendimiento, rapidez y ahorro. También funciona muy bien para quienes viven solos pero disfrutan de cocinar en cantidad y guardar para la semana, ya que su capacidad permite preparar menús completos en una sola tanda.

Para sacarle todo el partido, basta con colocar los alimentos de forma que el aire pueda circular bien y evitar llenarla hasta arriba. El resultado es un dorado bonito, una textura crujiente y platos que mantienen mejor la jugosidad que en un horno tradicional. El interior antiadherente facilita la limpieza, algo importante en una herramienta que se usa a diario. Además, la posibilidad de ajustar la temperatura con precisión permite explorar desde recetas ligeras y verduras asadas hasta elaboraciones más especiales.

En conjunto, esta Moulinex funciona porque simplifica la cocina, reduce el uso de aceite y consigue platos rápidos y llenos de sabor sin necesidad de encender el horno. Y ese equilibrio entre salud, ahorro y comodidad explica por qué se ha convertido en una de las airfryers del momento.

