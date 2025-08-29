Apple mueve ficha: el iPhone 15 Plus cae de precio justo cuando todos esperan el lanzamiento del iPhone 17

El calendario tecnológico marca septiembre como el mes de Apple. Cada año, el lanzamiento del nuevo iPhone revoluciona el mercado, pero también trae consigo algo muy esperado: la caída de precio de los modelos anteriores. Es lo que ocurre ahora con el iPhone 15 Plus, un smartphone que combina pantalla grande, batería de larga duración y potencia bruta en un formato ideal para quienes quieren el último diseño sin pagar el precio de salida.

Pantalla XL y potencia de sobra

iPhone 15 Plus Amazon Amazon

El iPhone 15 Plus presume de una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, perfecta para disfrutar de películas, juegos o redes sociales con una nitidez espectacular. Su chip A16 Bionic, el mismo que estrenó el iPhone 14 Pro, garantiza un rendimiento fluido en cualquier tarea: desde edición de vídeo hasta juegos exigentes. Además, cuenta con Dynamic Island, la nueva forma de interactuar con notificaciones y apps que Apple ha integrado en toda la gama.

Cámaras y batería que marcan la diferencia

En el apartado fotográfico, el iPhone 15 Plus ofrece un sensor principal de 48 MP, capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle impresionante, incluso en condiciones de poca luz. A esto se suma el modo retrato mejorado y la grabación en 4K, pensada tanto para usuarios casuales como para creadores de contenido. En autonomía, es uno de los puntos más destacados: la batería dura hasta dos días con un uso moderado, una ventaja frente a otros modelos más compactos.

El precio original del iPhone 15 Plus (128 GB) era de 969 €, pero ahora puede conseguirse en Amazon por 749 €, lo que supone un 22% de descuento y un ahorro directo de 220 €. Una oportunidad única de hacerse con un smartphone premium de Apple justo antes del lanzamiento del iPhone 17, cuando el stock suele volar.

