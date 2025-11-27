ASICS Novablast 5: la zapatilla que me recordó que correr también es disfrutar

Hay días en los que cuesta salir a correr. No por las piernas, sino por la cabeza. Y justo ahí es donde una buena zapatilla puede marcar la diferencia. Las nuevas ASICS Novablast 5 me lo han recordado estos días: que moverse, más allá de sumar kilómetros o tiempos, es una forma de encontrar equilibrio.

ASICS lo resume con su lema “Sound Mind, Sound Body” (mente sana en cuerpo sano), y aunque lo había leído mil veces, no lo había sentido tan claro hasta que corrí con estas.

Una primera impresión que engancha

ASICS Novablast 5 ASICS ASICS

La primera vez que me las calcé, lo primero que pensé fue: “vale, esto va a ser cómodo”. Son ligeras, se adaptan al pie sin esfuerzo y transmiten esa sensación de amortiguación elástica que te anima a salir aunque no tengas el mejor día.

La nueva espuma FF BLAST™ MAX hace su trabajo: es blanda donde debe serlo y reactiva cuando aprietas un poco el ritmo.

No es la típica sensación de flotar, sino una especie de impulso natural, como si cada zancada te devolviera una parte de la energía que pones.

Durante los primeros kilómetros, lo único que pensé fue: “hace tiempo que no disfrutaba tanto corriendo tan despacio”.

Comodidad de verdad, no de catálogo

El tejido de la parte superior (engineered woven) es suave, fresco y se adapta sin apretar. Las probé en color blanco, y aunque en teoría no es el más práctico, me sorprendió lo transpirables que son incluso con calor. El ajuste es tan natural que te olvidas de ellas a los pocos minutos.

Lo mejor, sin duda, llega cuando terminas. Después de varios días seguidos corriendo, sin descanso, me levanté sin la sensación de piernas pesadas que dejan otras zapatillas. Y esa continuidad (poder entrenar sin que el cuerpo se queje) tiene mucho que ver con el bienestar mental.

Correr sin molestias, sin pensar en el cuerpo, es una forma de desconectar. Y eso también es Sound Mind, Sound Body: no solo rendir más, sino sentirte mejor.

Una zapatilla que te acompaña en todo

ASICS Novablast 5 ASICS ASICS

Las he usado en rodajes tranquilos, en entrenamientos largos y en algún día rápido por puro impulso. En todos se comportan igual: equilibradas y alegres. A ritmos suaves amortiguan sin hundirse; cuando les pides un poquito más en ritmos rápidos, responden.

La suela, con diseño inspirado en una cama elástica, da ese toque de rebote que hace que quieras seguir corriendo un poco más. Y no es una forma de hablar: te das cuenta cuando el reloj marca más kilómetros de los que pensabas hacer.

Son perfectas para entrenar a diario y afrontar desde un 5K hasta un maratón sin complicaciones. No hacen ruido, no buscan protagonismo. Simplemente funcionan.

Más que una zapatilla: un recordatorio

No sé si las Novablast 5 son las mejores de ASICS en datos técnicos (probablemente sí), pero sí son las que más me han hecho disfrutar últimamente. Hay zapatillas que te empujan a correr más rápido, y otras que te ayudan a volver a disfrutar del hecho de correr. Estas pertenecen a ese segundo grupo.

Quizá por eso conectan tan bien con la filosofía de la marca: cuando el cuerpo se siente bien, la mente también encuentra su ritmo. Y eso, al final, es lo que buscamos todos cuando salimos a correr, ¿no?

Energía y bienestar en la misma zancada

Las ASICS Novablast 5 son ligeras, cómodas y con una reactividad que se nota sin necesidad de apretar. Te acompañan en todo tipo de entrenamientos y te dejan con la sensación de haber corrido con el cuerpo… y con la cabeza en su sitio.

Porque, más allá de la tecnología, los drops o los milímetros de espuma, lo que de verdad importa es cómo te hacen sentir. Y estas, al menos a mí, me han recordado algo esencial: que correr no es escapar de nada, sino volver a encontrarte contigo mismo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.