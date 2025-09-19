Hogar
La aspiradora de liquidación que barre, friega y hasta seca el suelo sin cables ni complicaciones
Un modelo ligero y silencioso que limpia a fondo y se mantiene solo con su función de autolimpieza
La limpieza del suelo suele ser una de las tareas más pesadas en casa: primero barrer, luego pasar la fregona, esperar a que se seque… Por eso cada vez son más buscadas las aspiradoras que hacen todo de una sola pasada. La Redkey W12 SE es un buen ejemplo: combina aspiración, fregado y secado en un único aparato inalámbrico, con hasta 45 minutos de autonomía y apenas 3,8 kg de peso. En AliExpress, su precio ha caído en liquidación a 88,32€ con el código ESFS10, convirtiéndose en una de las mejores opciones en este segmento.
Una solución 3 en 1 para olvidarse de la fregona
El gran atractivo de la Redkey W12 SE es que no solo aspira, sino que también pasa la mopa y seca el suelo al instante. Esto, unido a su depósito de agua limpia y su tanque independiente para el agua sucia, hace que siempre estés limpiando con agua fresca y sin recontaminar la superficie.
Entre sus puntos más destacados:
- Limpieza 3 en 1: aspira, friega y seca de una pasada, cubriendo hasta 200 m² con un solo ciclo.
- Depósitos dobles (520 ml agua limpia + 460 ml agua sucia) fáciles de extraer y rellenar.
- Autolimpieza automática con solo pulsar un botón, evitando tener que enjuagar cepillos manualmente.
- Pantalla LED inteligente con indicadores de estado y recordatorios por voz.
- Batería de 45 minutos y carga sencilla, suficiente para limpiar una casa de tamaño medio.
- Silenciosa (72 dB) y ligera (3,8 kg), ideal para subir y bajar escaleras sin esfuerzo.
- Incluye 3 rodillos de repuesto y filtros HEPA, con un año de uso garantizado sin preocuparte por accesorios.
Lo que más convence a quienes la prueban es la comodidad: no hay cables, no hay que pasar dos veces y al terminar se limpia sola. Esto convierte a la W12 SE en una alternativa perfecta para hogares con niños, mascotas o suelos delicados, ya que consigue mantenerlos impecables sin complicaciones.
Por menos de 90€, se convierte en una inversión pequeña para el tiempo y esfuerzo que ahorra, dejando atrás la fregona tradicional y los interminables cubos de agua.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
