La aspiradora de liquidación que barre, friega y hasta seca el suelo sin cables ni complicaciones

La limpieza del suelo suele ser una de las tareas más pesadas en casa: primero barrer, luego pasar la fregona, esperar a que se seque… Por eso cada vez son más buscadas las aspiradoras que hacen todo de una sola pasada. La Redkey W12 SE es un buen ejemplo: combina aspiración, fregado y secado en un único aparato inalámbrico, con hasta 45 minutos de autonomía y apenas 3,8 kg de peso. En AliExpress, su precio ha caído en liquidación a 88,32€ con el código ESFS10, convirtiéndose en una de las mejores opciones en este segmento.

Una solución 3 en 1 para olvidarse de la fregona

Redkey W12 SE AliExpress AliExpress

El gran atractivo de la Redkey W12 SE es que no solo aspira, sino que también pasa la mopa y seca el suelo al instante. Esto, unido a su depósito de agua limpia y su tanque independiente para el agua sucia, hace que siempre estés limpiando con agua fresca y sin recontaminar la superficie.

Entre sus puntos más destacados:

Limpieza 3 en 1: aspira, friega y seca de una pasada, cubriendo hasta 200 m² con un solo ciclo.

aspira, friega y seca de una pasada, cubriendo hasta 200 m² con un solo ciclo. Depósitos dobles (520 ml agua limpia + 460 ml agua sucia) fáciles de extraer y rellenar.

fáciles de extraer y rellenar. Autolimpieza automática con solo pulsar un botón, evitando tener que enjuagar cepillos manualmente.

evitando tener que enjuagar cepillos manualmente. Pantalla LED inteligente con indicadores de estado y recordatorios por voz.

con indicadores de estado y recordatorios por voz. Batería de 45 minutos y carga sencilla, suficiente para limpiar una casa de tamaño medio.

suficiente para limpiar una casa de tamaño medio. Silenciosa (72 dB) y ligera (3,8 kg) , ideal para subir y bajar escaleras sin esfuerzo.

, ideal para subir y bajar escaleras sin esfuerzo. Incluye 3 rodillos de repuesto y filtros HEPA, con un año de uso garantizado sin preocuparte por accesorios.

Lo que más convence a quienes la prueban es la comodidad: no hay cables, no hay que pasar dos veces y al terminar se limpia sola. Esto convierte a la W12 SE en una alternativa perfecta para hogares con niños, mascotas o suelos delicados, ya que consigue mantenerlos impecables sin complicaciones.

Por menos de 90€, se convierte en una inversión pequeña para el tiempo y esfuerzo que ahorra, dejando atrás la fregona tradicional y los interminables cubos de agua.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.