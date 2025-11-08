Tecnología
Auriculares inalámbricos con 36 horas de autonomía y reducción de ruido por menos de 25 euros: el chollo que muchos se están llevando sin pensarlo
Sonido nítido, conexión estable y una autonomía de récord en un modelo que cuesta menos que una funda original de móvil
Cada vez cuesta más encontrar auriculares inalámbricos baratos que realmente suenen bien. Pero este modelo de Btootos, con Bluetooth 5.3, reducción de ruido y hasta 36 horas de autonomía, se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Por 22,39 € (55 % de descuento en Amazon), ofrecen calidad de sonido, batería y comodidad dignas de gamas mucho más altas. No extraña que estén subiendo posiciones entre los más vendidos: son el típico producto que compras por probar y acabas usando cada día.
Sonido potente y conexión estable con Bluetooth 5.3
Estos auriculares incorporan un controlador dinámico de 13 mm, que mejora la respuesta de graves y agudos, logrando un sonido más equilibrado y envolvente. El sistema de reducción de ruido ambiental (ENC) permite mantener conversaciones nítidas incluso en la calle o en el transporte público, mientras que su micrófono HD integrado asegura buena calidad de voz en llamadas o videollamadas.
El Bluetooth 5.3 garantiza una conexión rápida y estable, con baja latencia y compatibilidad con prácticamente cualquier dispositivo (Android, iPhone, tablets o portátiles). Además, su pantalla LED en el estuche muestra el nivel exacto de batería de cada auricular, algo poco común en este rango de precio.
El resultado: una experiencia fluida, sin cortes ni desconexiones, tanto para escuchar música como para trabajar o hacer deporte.
Autonomía de larga duración y resistencia al agua
Uno de sus mayores atractivos es la autonomía total de hasta 36 horas (incluyendo las recargas del estuche), lo que los hace perfectos para viajes, entrenamientos o largas jornadas de trabajo. Cada auricular ofrece unas 6 horas de uso continuo, y el estuche portátil proporciona hasta 5 cargas completas adicionales mediante USB-C.
Además, cuentan con certificación IP7 de resistencia al agua, lo que los protege frente a sudor o lluvia ligera, haciendo que sean ideales también para entrenar o salir a correr. Su diseño ergonómico, ligero y con ajuste estable, evita que se muevan incluso durante la actividad física.
Por menos de 25 €, estos auriculares ofrecen una combinación de autonomía, comodidad y sonido que resulta difícil de igualar incluso por marcas más conocidas. Un ejemplo de cómo la tecnología accesible puede rendir a nivel sorprendentemente alto.
