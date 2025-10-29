Auriculares inalámbricos con sonido HiFi, 4 micrófonos con reducción de ruido y 40 horas de batería ahora al 73%

Escuchar música, atender llamadas o ver series sin interrupciones ya no es algo exclusivo de los auriculares de gama alta. Estos auriculares inalámbricos Bluetooth 5.4 se están ganando su espacio por su calidad de sonido HiFi, su cancelación de ruido en llamadas y, sobre todo, por una autonomía total de hasta 40 horas (10 con una sola carga más 30 con el estuche).

Cada auricular incorpora dos micrófonos con reducción de ruido ENC, que filtran el sonido ambiente para mantener la voz clara incluso en exteriores o transporte público. El resultado es una experiencia fluida tanto para escuchar como para hablar, con latencia mínima y conexión estable gracias al chip Bluetooth de última generación.

Y lo mejor: con su precio actual de 23,99 € (–73 % en Amazon), ofrecen prestaciones que antes solo se veían en modelos mucho más caros.

Sonido equilibrado y diseño pensado para el día a día

auriculares inalámbricos Bluetooth 5.4

Los controladores dinámicos integrados ofrecen audio HiFi estéreo, con bajos potentes y agudos nítidos sin distorsión. Su ajuste ergonómico y ligero permite llevarlos durante horas sin molestias, y su certificación IP7 garantiza resistencia al sudor y a las salpicaduras, ideales para entrenar o caminar bajo la lluvia.

El estuche de carga con pantalla LED muestra el nivel de batería de cada auricular y se recarga mediante USB-C, ofreciendo carga rápida en apenas minutos. Además, la compatibilidad con dispositivos Android, iPhone, tablets y portátiles los convierte en una opción versátil para uso diario.

Control táctil, conectividad estable y diseño compacto

Cada auricular cuenta con panel táctil multifunción para reproducir música, cambiar de pista o responder llamadas sin tocar el móvil. El emparejamiento es automático al abrir la tapa del estuche, y la conexión se mantiene estable hasta 15 metros de distancia.

Su peso ultraligero y diseño minimalista hacen que apenas se noten, incluso en sesiones largas. Por menos de 24 €, combinan autonomía, comodidad y buen sonido, convirtiéndose en uno de los auriculares con mejor relación calidad-precio del momento.

