En caída libre el precio de este Samsung Galaxy A36 5G: una gran apuesta en la gama media por apenas de 220 euros

La gama media es, sin duda, donde mayor competencia hay cuando hablamos de smartphones. En este contexto, un buen descuento puede inclinar rápidamente la balanza hacia un modelo u otro. Eso es justo lo que ocurre ahora con el Samsung Galaxy A36 5G, que, sin ser el modelo más potente de su familia, ahora merece muchísimo la pena gracias al atractivo precio que tiene.

Pagar 379 euros por esta tablet ya no es necesario, porque ahora mismo puedes aprovechar una oferta muy interesante que lo deja tirado de precio. Y es que con el inicio de la campaña de la Vuelta al Cole nos lo hemos encontrado por tan solo unos 220,70 euros en AliExpress, lo que significa un ahorro de casi 160 euros sobre el precio oficial.

Y por si prefieres otras opciones de compra, en PcComponentes su versión importada está disponible por unos 257,98 euros, en MediaMarkt por 339 euros y en Amazon o en la propia tienda oficial por unos 349 euros.

Compra el Samsung Galaxy A36 5G mucho más barato con descuento

El Samsung Galaxy A36 5G es un teléfono que nos demuestra a la perfección lo que es un buen gama media. En primer lugar, cabe destacar su atractivo diseño. Dispone de un cuerpo de plástico resistente con un acabado mate, una trasera de vidrio brillante que va cambiando el color según como le refleje la luz, una cámara trasera en forma de cápsula que agrupa todos los sensores y una certificación IP67. Es cierto que no es de los modelos más premium, pero se siente de muy buena calidad en las manos (y eso que tiene un gran tamaño).

Por otro lado, tenemos una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que se ve de escándalo al asegurarnos mucha variedad de colores y un gran contraste. Pero entremos en más detalle. Este panel llega a brindarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 1.200 nits, suficiente para defenderse en exteriores. También viene protegido con Gorilla Glass Victus y un lector de huellas bajo la pantalla que hace su trabajo a la perfección.

Eso sí, al igual que sucede con el resto de modelos de la familia Galaxy A, una de las grandes bazas es la inclusión de nuevas funciones inteligentes de la mano de Galaxy IA. Esto en gran parte se debe a que en su interior trae instalado un procesador Snapdragon 6 Gen 3, el cual está preparado para ello y rinde bien en cualquier tarea cotidiana, además de que se complementa con una memoria RAM de 8 GB que mejora la multitarea y un almacenamiento de 128 GB, pues hablamos de su versión básica.

Y a pesar de que llega funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, te esperará una actualización para ponerlo al día, algo que seguirá siendo así durante los próximos 6 años. Mientras que si nos centramos en su autonomía, gracias a su batería de 5.000 mAh puede aguantar una un día de uso completo sin complicaciones, con la gran ventaja de admitir una carga rápida de 45 W.

¿Qué de vez en cuando te gusta hacer alguna que otra foto o vídeo? Pues tengo que decir que su triple cámara trasera se defiende bastante bien en casi todo tipo de situaciones, ya que está compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular 8 MP y un sensor macro de 5 MP. Estos dos últimos, con sus luces y sus sombras, han cumplido con las expectativas que teníamos. Mientras que, para hacer selfies con el fin de guardar momentos o compartirlos en nuestras redes sociales, su cámara frontal de 12 MP mantiene una buena calidad como en la anterior generación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.