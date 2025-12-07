Cambiar tu hipoteca de banco: cómo pasar de un tipo alto a las hipotecas más baratas de diciembre

Cambiar tu hipoteca de banco no es tan complicado como parece y, en muchos casos, puede suponer un ahorro relevante si estás pagando un tipo alto. Diciembre llega con varias opciones de subrogación que permiten fijar la cuota a largo plazo con intereses más razonables que los que muchos hogares firmaron hace años. La clave está en comparar bien, entender qué gastos asume el banco y calcular si el cambio te compensa según tu situación.

Antes de entrar en materia, aquí tienes las hipotecas fijas para subrogación más competitivas del mes.

Las mejores hipotecas fijas para subrogación en diciembre

1. Openbank – Hipoteca Fija para cambio de hipoteca

Openbank ofrece este mes la propuesta más equilibrada para quienes quieren llevarse su hipoteca a otro banco. Mantiene un 2,42% TIN durante toda la vida del préstamo, con una TAE desde el 2,98% y un plazo de hasta 25 años. Es una opción pensada para quienes buscan una cuota estable y predecible desde el primer día, sin sobresaltos y con un proceso de subrogación bastante ágil.

Si vienes de una hipoteca variable con revisiones elevadas, este tipo fijo puede darte estabilidad a medio y largo plazo.

2. MyInvestor – Hipoteca Fija para subrogación

La propuesta de MyInvestor es completamente digital y destaca por su sencillez: 3,10% TIN, TAE desde 3,38% y un plazo máximo de 30 años. No aplica comisión de apertura y permite hacer todo el proceso online, lo que facilita el cambio para quienes valoran la rapidez administrativa. Es una alternativa sólida si priorizas un tipo fijo estable y un proceso de contratación simple.

3. ING – Hipoteca Naranja Fija para subrogación

La opción de ING parte de un 3,70% TIN, con una TAE desde el 4,43% y un plazo de 25 años. Aunque el tipo es más alto que el de sus competidores, destaca por su política de comisiones (habitualmente más sencilla), su experiencia en operaciones de subrogación y la facilidad para gestionar todo desde su plataforma.

Puede ser una buena elección si ya eres cliente o si buscas un banco grande con procesos muy estructurados.

Cuándo tiene sentido cambiar tu hipoteca a otra entidad

El gran error al valorar una subrogación es fijarse solo en el tipo de interés. Conviene analizar el panorama completo:

Si te quedan aún bastantes años de préstamo. Cuanto más largo sea el horizonte, más se nota la diferencia entre tipos, especialmente si vienes de un variable que ha subido en los últimos años.

Cuanto más largo sea el horizonte, más se nota la diferencia entre tipos, especialmente si vienes de un variable que ha subido en los últimos años. Si tu cuota ha aumentado y necesitas estabilidad. Un tipo fijo puede darte previsibilidad durante décadas, lo que resulta útil para planificar gastos o evitar tensiones en revisiones futuras.

Un tipo fijo puede darte previsibilidad durante décadas, lo que resulta útil para planificar gastos o evitar tensiones en revisiones futuras. Si tu banco no te mejora el tipo. Antes de cambiar, suele ser recomendable pedir una oferta de mejora (novación). Si no igualan lo que te ofrecen fuera, ahí sí tiene sentido subrogar.

Antes de cambiar, suele ser recomendable pedir una oferta de mejora (novación). Si no igualan lo que te ofrecen fuera, ahí sí tiene sentido subrogar. Si quieres eliminar productos vinculados costosos. Algunas entidades exigen seguros o comisiones que, sumadas a lo largo de los años, pueden encarecer bastante la hipoteca. Cambiarte puede ser una oportunidad para simplificar.

Qué gastos tiene realmente una subrogación

Uno de los puntos que más confusión genera. A día de hoy, el reparto suele ser claro:

El nuevo banco paga: notaría, registro, gestoría y el impuesto correspondiente.

notaría, registro, gestoría y el impuesto correspondiente. Tú pagas: únicamente la tasación y, si tu contrato lo contempla, la comisión de subrogación (que por ley está limitada).

Esto hace que el cambio resulte mucho más accesible que hace unos años, siempre que el ahorro esperado compense la operación.

Cómo saber si el cambio te conviene: una pauta sencilla

No hace falta hacer cálculos complejos para orientarte. Basta con revisar tres puntos:

Tipo actual vs. tipo ofertado. ¿La diferencia es suficiente para notar un alivio real en la cuota?

¿La diferencia es suficiente para notar un alivio real en la cuota? Años pendientes. Si te quedan 10–15 años o más, la subrogación suele cobrar sentido.

Si te quedan 10–15 años o más, la subrogación suele cobrar sentido. Coste final del cambio. Tasación y, si la hubiera, comisión máxima del 0,05%. Si el ahorro anual supera ese coste, compensa.

Errores habituales al cambiar de hipoteca

Cambiar solo porque “suena bien” sin revisar la letra pequeña.

Aceptar seguros vinculados más caros sin comparar.

Hacer números pensando solo en la cuota y no en el coste total.

Subrogar si vas a amortizar fuerte en los próximos meses (en ese caso, quizá no compense).

Conclusión

Cambiar tu hipoteca a otro banco puede ser una de las formas más eficaces de reducir intereses y ganar tranquilidad. Diciembre llega con propuestas que permiten fijar la cuota desde un 2,42% TIN, lo que para muchos hogares supone volver a una situación mucho más manejable.

La clave no es solo encontrar el tipo más bajo, sino elegir la hipoteca que encaje con tu horizonte financiero y con la estabilidad que realmente necesitas.

