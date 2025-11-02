Un cambio sencillo que puede evitar averías caras: anticongelante Krafft G12+ para cuidar el motor y ahorrar en el mecánico

En invierno, el frío no solo afecta a los conductores: también pone a prueba el motor. Y si el líquido refrigerante no está en buen estado, pueden aparecer fugas, sobrecalentamientos o incluso daños en el bloque. El anticongelante Krafft G12+ Energy Plus 50 %, ahora con un 29% de descuento en Amazon (11,99 €), es uno de los más recomendados por su protección estable desde -37°C hasta +145°C. Un gesto sencillo —rellenar o sustituir el refrigerante— que puede alargar la vida del coche y evitar visitas inesperadas al taller.

Por qué el anticongelante importa más de lo que parece

Anticongelante Krafft Amazon Amazon

El anticongelante no solo evita que el líquido del circuito se congele en invierno: también disipa el calor, previene la corrosión y mantiene las juntas y metales internos en buen estado. Con el tiempo, ese líquido pierde propiedades, y muchos conductores lo ignoran hasta que el coche da señales de sobrecalentamiento o pérdida de rendimiento.

El Krafft G12+ es un anticongelante orgánico de uso directo, listo para verter sin mezclar, que utiliza una base de etilenglicol y aditivos de larga duración. Su fórmula protege tanto motores de aluminio como de hierro, manteniendo el sistema limpio y evitando la formación de depósitos o residuos.

Otra ventaja importante es su estabilidad térmica: no se degrada fácilmente, incluso en motores sometidos a alta temperatura o trayectos largos. En la práctica, significa que el motor trabaja más estable, el ventilador salta con menos frecuencia y se reduce el riesgo de fallos por exceso de calor.

Ideal para revisiones, mantenimiento o cambio completo

Este modelo se presenta en formato de 5 litros, suficiente para rellenar o renovar el sistema completo en la mayoría de turismos. Es compatible con todos los motores que requieren especificaciones G12 o G12+, y su color rosado facilita comprobar el nivel visualmente en el depósito.

Por su equilibrio entre rendimiento y precio, muchos mecánicos lo recomiendan como una alternativa fiable a los refrigerantes de marca oficial. Su uso regular ayuda a evitar averías caras como roturas de juntas, bombas de agua o culatas sobrecalentadas, que suelen derivarse de un mantenimiento deficiente del sistema térmico.

Y aunque pueda parecer un detalle menor, revisar y renovar el anticongelante es una de las tareas más rentables y fáciles de hacer en casa: solo requiere un embudo y unos minutos de cuidado.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.