Un cambio sencillo que puede evitar averías caras: anticongelante Krafft G12+ para cuidar el motor y ahorrar en el mecánico
Un mantenimiento básico que muchos olvidan y que puede marcar la diferencia entre un coche cuidado y una reparación de cientos de euros
En invierno, el frío no solo afecta a los conductores: también pone a prueba el motor. Y si el líquido refrigerante no está en buen estado, pueden aparecer fugas, sobrecalentamientos o incluso daños en el bloque. El anticongelante Krafft G12+ Energy Plus 50 %, ahora con un 29% de descuento en Amazon (11,99 €), es uno de los más recomendados por su protección estable desde -37°C hasta +145°C. Un gesto sencillo —rellenar o sustituir el refrigerante— que puede alargar la vida del coche y evitar visitas inesperadas al taller.
Por qué el anticongelante importa más de lo que parece
El anticongelante no solo evita que el líquido del circuito se congele en invierno: también disipa el calor, previene la corrosión y mantiene las juntas y metales internos en buen estado. Con el tiempo, ese líquido pierde propiedades, y muchos conductores lo ignoran hasta que el coche da señales de sobrecalentamiento o pérdida de rendimiento.
El Krafft G12+ es un anticongelante orgánico de uso directo, listo para verter sin mezclar, que utiliza una base de etilenglicol y aditivos de larga duración. Su fórmula protege tanto motores de aluminio como de hierro, manteniendo el sistema limpio y evitando la formación de depósitos o residuos.
Otra ventaja importante es su estabilidad térmica: no se degrada fácilmente, incluso en motores sometidos a alta temperatura o trayectos largos. En la práctica, significa que el motor trabaja más estable, el ventilador salta con menos frecuencia y se reduce el riesgo de fallos por exceso de calor.
Ideal para revisiones, mantenimiento o cambio completo
Este modelo se presenta en formato de 5 litros, suficiente para rellenar o renovar el sistema completo en la mayoría de turismos. Es compatible con todos los motores que requieren especificaciones G12 o G12+, y su color rosado facilita comprobar el nivel visualmente en el depósito.
Por su equilibrio entre rendimiento y precio, muchos mecánicos lo recomiendan como una alternativa fiable a los refrigerantes de marca oficial. Su uso regular ayuda a evitar averías caras como roturas de juntas, bombas de agua o culatas sobrecalentadas, que suelen derivarse de un mantenimiento deficiente del sistema térmico.
Y aunque pueda parecer un detalle menor, revisar y renovar el anticongelante es una de las tareas más rentables y fáciles de hacer en casa: solo requiere un embudo y unos minutos de cuidado.
