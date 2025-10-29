¿Cenas ricas sin manchar la cocina? La freidora sin aceite que prepara desde verduras crujientes hasta pollo jugoso

Hay noches en las que apetece algo casero y sabroso, pero sin llenar la cocina de humo o aceite. Ahí es donde la Aigostar White Cube se ha ganado un hueco en tantas casas: una freidora sin aceite de 7 L que cocina de todo —desde verduras crujientes hasta muslos de pollo jugosos o patatas doradas— con apenas una cucharada de aceite.

Su potencia de 1900 W garantiza una cocción rápida y homogénea, mientras que la pantalla LED táctil permite elegir entre 7 programas automáticos, según el tipo de alimento.

Y con su precio actual de 62,99 € (–21 %), ofrece un nivel de funcionalidad y capacidad que normalmente se encuentra en modelos mucho más caros.

Gran capacidad y cocina versátil sin esfuerzo

Aigostar White Cube Amazon Amazon

La Aigostar White Cube puede preparar raciones generosas para 3 a 5 personas, lo que la hace perfecta para familias o para cocinar en lote durante la semana. Su cesta antiadherente extraíble evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza (apta para lavavajillas).

Además, cuenta con una función de mantenimiento del calor, ideal para quienes cocinan por adelantado o esperan visitas, y viene con 20 recetas incluidas, desde platos clásicos hasta ideas saludables para el día a día. Gracias a su diseño 5 en 1, permite freír, hornear, asar, tostar y recalentar, sustituyendo a varios electrodomésticos en uno solo.

Diseño limpio, uso intuitivo y cocina sin complicaciones

El diseño cúbico y minimalista encaja en cualquier cocina, y su panel táctil es tan intuitivo que apenas necesita instrucciones. La circulación de aire caliente a alta velocidad cocina los alimentos por igual, logrando texturas crujientes por fuera y tiernas por dentro, sin grasa ni olores fuertes.

Por menos de 65 €, ofrece potencia, capacidad y diseño en un formato práctico y duradero. Y, sobre todo, hace que cocinar bien sea más fácil, rápido y limpio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.