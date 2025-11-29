El CHUWI AuBox cae en precio: así rinde el AMD R7 frente al Intel i9 y cuál elegir según tu día a día

El Black Friday de AliExpress ha dejado al CHUWI AuBox en uno de sus precios más bajos del año, y eso lo convierte en un mini PC especialmente goloso si buscas mucha potencia en muy poco espacio. Lo interesante es que puedes elegirlo con dos configuraciones muy distintas: AMD R7 8745HS o Intel i9-13900HK, ambas con 32 GB de RAM ampliables y 1 TB SSD, y ambas notablemente rebajadas con el código BFES50. Una oportunidad jugosa para quien trabaja, juega o hace las dos cosas en un escritorio donde ya no cabe un torreón.

AMD R7 o Intel i9: dos caminos que no llevan al mismo sitio

Lo mejor del AuBox es que no necesitas ser “team AMD” o “team Intel”: lo eliges según cómo uses tu PC. El R7 8745HS, con su enfoque eficiente y estable, es perfecto si tu día gira en torno a tareas constantes y largas: edición ligera, ofimática intensiva, muchas pestañas abiertas, apps pesadas pero no bestias. Consume menos, calienta menos y mantiene un rendimiento lineal incluso en sesiones largas. Si lo tuyo es trabajar mucho tiempo seguido, este es el que menos guerra da.

El Intel i9-13900HK, en cambio, es un sprinter: cargas nuevas, picos de potencia y tareas que se benefician del músculo bruto. Codifica vídeo más rápido, mueve software exigente con soltura y da un extra claro en juegos CPU-dependientes o herramientas de creación. ¿El precio? Más calor y un ventilador que tendrá que esforzarse más, aunque el sistema Mini-ITX de 65W que monta CHUWI está sorprendentemente bien resuelto para contenerlo.

Ambos comparten lo que hace que este mini PC sobresalga: dual SO-DIMM DDR5, almacenamiento ampliable con dos ranuras M.2 PCIe, y una conectividad digna de un sobremesa grande (USB 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, doble Ethernet 2.5G…). Y si trabajas con varias pantallas, la salida 4K a 144 Hz es una delicia: fluidez real, no marketing.

Luego está el factor ruido, que para un mini PC es clave. El AuBox se nota silencioso en tareas normales con ambos procesadores, pero si vas a mover cargas pesadas durante horas, el AMD saca ventaja por pura eficiencia. Si vas a pegarle duro a Premiere, Blender o juegos, el Intel hará más ruido, sí, pero también hará más trabajo.

En resumen:

= rendimiento sostenido, eficiencia, largas sesiones sin sorpresas. i9 = potencia bruta, cargas puntuales pesadas, creación y juegos exigentes.

