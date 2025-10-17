Claves para cambiar tu hipoteca de variable a fija sin pagar de más

En los últimos años, muchos hipotecados han visto con preocupación cómo sus cuotas mensuales subían con el euríbor. En 2025, la posibilidad de cambiar a tipo fijo sigue siendo muy interesante, tanto para los que buscan estabilidad como para los que quieren aprovechar las mejores condiciones que ofrecen otras entidades. Eso sí, para ahorrar dinero es imprescindible comparar bien antes de firmar.

Cambiar de hipoteca no siempre implica empezar de cero. Es posible subrogar tu préstamo actual (trasladarlo a otro banco) o renegociarlo con el mismo (novación) para mejorar las condiciones. Pero no todos los movimientos compensan igual. Te contamos cuándo interesa pasar de variable a fija, qué comisiones se aplican y qué gastos debes asumir, además de las hipotecas fijas más competitivas para subrogación en 2025.

Las mejores hipotecas fijas para subrogación en 2025

Estas son las opciones más interesantes si buscas fijar tu cuota y olvidarte del euríbor, sin necesidad de contratar una hipoteca nueva. Todas están disponibles para subrogación y ofrecen plazos amplios y condiciones estables.

Openbank – Hipoteca Fija para cambio de hipoteca

Openbank se consolida como una de las entidades más competitivas para llevar a cabo una subrogación. Su Hipoteca Fija ofrece un TIN del 2,42% durante toda la vida del préstamo y una TAE desde el 2,98%, para un plazo de 25 años. Eso sí, ten en cuenta que el interés del préstamo depende del plazo elegido y va desde el 2,36% TIN para 15 años hasta un máximo de 2,46% TIN para 30 años. Además, se trata de un interés bonificado, por lo que para conseguirlo deberás domiciliar la nómina y contratar un seguro de vida y otro de hogar. Por último, no tiene comisión de apertura y permite amortización anticipada, aunque con un coste. Una buena opción si buscas previsibilidad y una cuota estable a largo plazo.

Myinvestor – Hipoteca Fija para subrogación

La Hipoteca Fija de Myinvestor combina una gestión totalmente online con un tipo atractivo del 3,10% TIN y una TAE desde el 3,30%, para un plazo de devolución de 30 años. Es ideal para quienes prefieren una banca 100% digital, con proceso sencillo y sin gastos adicionales. Eso sí, ten en cuenta que el banco aunque no cobra comisión de apertura sí lo hará en caso de que hagas una amortización anticipada.

ING – Hipoteca Naranja Fija para subrogación

ING ofrece su Hipoteca Naranja Fija con un TIN del 3,7% y una TAE desde el 4,13%, para un plazo de devolución de 25 años. Aunque el tipo es algo más alto que el de sus competidores, destaca por la ausencia de comisiones, aunque sí tendrás que pagar en caso de amortización anticipada, y por un proceso de subrogación ágil y totalmente online. Es una opción segura para quienes ya son clientes o buscan un banco sólido con atención personalizada.

Qué dice la ley sobre los gastos y comisiones

El reparto de costes está regulado por la llamada Ley Hipotecaria (LCCI 5/2019), que obliga al banco a asumir los gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos en caso de que decidas cambiar una hipoteca variable por una fija. Por su parte, el cliente solo deberá pagar el importe de la tasación y la comisión por subrogación, que será como máximo del 0,05%. mientras que el cliente solo paga la tasación del inmueble.

En 2024 existía una moratoria temporal que eliminaba por completo esas comisiones. En 2025 esa exención ha desaparecido, aunque algunos bancos siguen manteniendo políticas internas más favorables. Conviene consultarlo antes de iniciar el proceso.

Por último, la ley fija un plazo mínimo de transparencia de 10 días naturales (14 en Cataluña) entre la entrega de la documentación precontractual y la firma. Durante ese periodo, el cliente debe recibir la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y firmar el acta notarial gratuita de transparencia, donde puede resolver cualquier duda.

Cuándo compensa cambiar a tipo fijo

No siempre es rentable cambiar una hipoteca variable por una fija La decisión depende de tres factores clave: el tiempo que queda de préstamo, la previsión del euríbor y el coste total del cambio.

Horizonte de permanencia. Si planeas mantener la hipoteca durante al menos cinco o siete años, cambiar a tipo fijo puede ser una buena idea. Pero si vas a amortizar la mayor parte del préstamo en uno o dos años, el ahorro potencial se reduce.

Si planeas mantener la hipoteca durante al menos cinco o siete años, cambiar a tipo fijo puede ser una buena idea. Pero si vas a amortizar la mayor parte del préstamo en uno o dos años, el ahorro potencial se reduce. Evolución del euríbor. Si las previsiones indican que el euríbor se mantendrá en niveles similares o superiores a tu tipo fijo ofertado, asegurar la cuota te da estabilidad y puede suponer ahorro.

Si las previsiones indican que el euríbor se mantendrá en niveles similares o superiores a tu tipo fijo ofertado, asegurar la cuota te da estabilidad y puede suponer ahorro. Coste total de la operación. Aunque la mayoría de gastos los asume el banco, el cambio implica la tasación y, en algunos casos, una pequeña comisión. También hay que considerar si los seguros o productos vinculados del nuevo préstamo encarecen el coste final.

El cambio solo compensa si el ahorro en intereses durante tu horizonte real de permanencia supera el coste de la operación y los productos asociados.

Tres vías para cambiar tu hipoteca

Existen tres formas de pasar de tipo variable a tipo fijo. Elegir una u otra depende de tu relación con el banco y de las condiciones que te ofrezcan.

1. Novación: negociar con tu propio banco

La novación consiste en modificar las condiciones de tu hipoteca sin cambiar de entidad. Es el camino más rápido y suele ser el más barato si el banco está dispuesto a igualar ofertas. El cliente solo asume la tasación y, si la entidad la aplica, la comisión por novación, que no puede superar el 0,05%.

Las novaciones por tipo o plazo están exentas del pago de AJD.

2. Subrogación acreedora: cambiar de banco

Si otro banco te ofrece un tipo fijo más competitivo, puedes trasladar tu hipoteca mediante una subrogación. En este caso, el nuevo banco paga los gastos de notaría, registro y gestoría. Tú solo asumes la tasación y, en su caso, la comisión por subrogación, que está limitada por la LCCI al 0,05%.

Esta opción tiene sentido cuando tu banco no mejora la oferta y quieres rebajar el tipo o eliminar productos vinculados.

3. Cancelar y abrir una nueva hipoteca

Es la opción menos habitual, ya que implica cancelar el préstamo actual y abrir uno nuevo, con los costes que ello conlleva: tasación, notaría, registro y el pago del AJD. Solo suele recomendarse si necesitas ampliar capital y ninguna entidad acepta subrogar tu préstamo actual.

Comisiones y límites vigentes en 2025

Por lo general, las hipotecas que puedes encontrar en el mercado no cobran comisión de apertura (salvo unas pocas), pero sí en caso de realizar una amortización anticipada y siempre y cuando se genere una pérdida financiera para el banco. En este caso, lo normal es que todas ellas te cobren el máximo permitido por ley que varía en función del tipo de hipoteca:

Hipotecas variables: la ley te permite elegir entre la opción de amortizar en los tres primeros años pagando un 0,25% y después nada o abonar el 0,15% durante los cinco primeros y después nada.

la ley te permite elegir entre la opción de amortizar en los tres primeros años pagando un 0,25% y después nada o abonar el Hipotecas fijas: en este caso, el máximo permitido por la ley es un 2% durante los primeros 10 años y un 1,5% a partir del undécimo..

Cómo saber si te compensa: dos ejemplos prácticos

Ejemplo 1 – Cambio rentable:

Una hipoteca con 20 años pendientes y 150.000€ de capital, diferencial del +0,80% y una oferta fija al 2,65% TIN.

Si el euríbor medio esperado a tres años ronda el 2,7%, la cuota pasaría de unos 870 euros a poco más de 808 euros.

Ejemplo 2 – Mejor esperar:

Una hipoteca con 10 años restantes, capital pendiente de 70.000€ y oferta fija al 3%. Si planeas amortizar 30.000€ en los próximos 18 meses y prevés un euríbor en torno al 2%, mantenerte en variable puede salir más barato, ya que el coste de cambio no se compensaría con el ahorro.

Errores frecuentes que encarecen la operación

Fijarse solo en el TIN y no en la TAE completa, que incluye seguros y vinculación.

Aceptar seguros de hogar o vida más caros sin comparar precios.

Cambiar a tipo fijo si vas a amortizar gran parte del préstamo a corto plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el proceso?

Depende del banco y de la agenda notarial, pero suele completarse entre dos y seis semanas.

¿Puedo rechazar los seguros del banco?

Sí. La ley te permite contratar seguros equivalentes con otra entidad, aunque perderías la bonificación asociada. Por ello, siempre conviene fijarse en la TAE y hacer tus propios cálculos.

¿Y si quiero ampliar capital al mismo tiempo?

La novación por cambio de tipo o plazo está exenta de AJD, pero si aumentas el capital o la responsabilidad hipotecaria, ese nuevo tramo sí tributa.

Cambiar tu hipoteca de variable a fija en 2025 puede ser una estrategia acertada si buscas estabilidad y los números acompañan. La normativa actual te protege en los aspectos clave —gastos, comisiones y transparencia—, pero el verdadero ahorro depende de comparar bien la TAE, calcular tu horizonte financiero y hacer que los bancos compitan por tu préstamo.

