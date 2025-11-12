Cómo vestir bien en la cena de empresa sin parecer que vas de boda: tres tipos de zapatos clave para acertar

Cada año ocurre lo mismo: llega la invitación a la cena de empresa y surge la gran pregunta… ¿cómo vestir bien sin parecer demasiado formal ni demasiado informal? La clave está en el calzado. Un buen zapato puede elevar un conjunto sencillo y marcar la diferencia entre parecer improvisado o impecable.

Bruno Marc, una marca muy popular en Amazon, se ha ganado la fama de ofrecer diseños elegantes, cómodos y asequibles, perfectos para esas ocasiones en las que hay que ir arreglado, pero con naturalidad. Estos tres modelos son la guía perfecta para acertar en tu próximo evento profesional.

Sneakers elegantes — el comodín urbano que funciona con todo

Si tu cena de empresa tiene un ambiente relajado o se celebra en un restaurante moderno, las zapatillas casual de cordones Bruno Marc son una apuesta ganadora. Combinan la comodidad de unas sneakers con el acabado pulido de un zapato casual, lo que las hace ideales para un look de oficina relajado o un “smart casual” bien ejecutado.

Su diseño de líneas limpias y suela ligera permite llevarlas con chinos, pantalones oscuros o incluso traje sin corbata. Fabricadas en piel sintética de alta calidad y con plantilla acolchada, ofrecen confort durante horas, incluso en cenas largas o eventos de pie.

Por 29,99 € (33 % de descuento), son un ejemplo claro de cómo la comodidad también puede tener estilo.

Mocasines — el toque sofisticado sin rigidez

Para quienes buscan algo más refinado pero sin rigidez, los mocasines Bruno Marc son la opción perfecta. Este tipo de zapato tiene una ventaja indiscutible: no necesita cordones ni complicaciones, se calza rápido y siempre da buena presencia.

Con su diseño clásico y costuras visibles, encajan con pantalones de vestir, vaqueros oscuros o incluso con conjuntos más informales.

La plantilla acolchada y su estructura flexible hacen que resulten muy cómodos incluso tras varias horas de uso.

Por 25,99 €, son un calzado versátil y duradero que aporta un aire distinguido sin parecer “de boda”. Perfectos para una cena en la que quieres dar buena impresión sin renunciar al confort.

Zapatos Oxford — el clásico formal que nunca falla

Si el evento es en un entorno más elegante o la empresa apuesta por un dress code cuidado, los Oxfords Bruno Marc son la elección más acertada. Su diseño Derby clásico con puntera refinada y cordones finos es sinónimo de elegancia discreta, perfecta para vestir con traje o pantalón de pinzas.

La clave está en los detalles: su acabado en piel sintética pulida, suela antideslizante y plantilla con espuma viscoelástica hacen que sean cómodos incluso después de horas de uso. Por 41,39 € (10 % de descuento), es difícil encontrar un zapato formal tan bien hecho a este precio.

No fallan nunca: ni demasiado serios, ni demasiado informales. Solo el punto justo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.