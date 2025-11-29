Comparativa de seguros de coche (noviembre 2025): las pólizas con mejor relación cobertura-precio

Encontrar un seguro de coche que realmente compense no va solo de pagar menos, sino de saber qué coberturas son imprescindibles para tu día a día y qué servicios marcan la diferencia cuando surge un problema. En noviembre de 2025, varias aseguradoras ofrecen pólizas de terceros con un equilibrio interesante entre precio, prestaciones y calidad de servicio. Si lo que buscas es gastar lo justo y estar bien cubierto, estas son las opciones más recomendables del mes.

Los seguros de coche más competitivos en noviembre

Aseguradora · Modalidad Ventajas Prima — Terceros Tu seguro de coche, al mejor precio Línea Directa — Terceros Cámbiate y te mejoramos el precio directamente Allianz Direct — Terceros El precio justo en función de tus necesidades

Prima – Terceros

Prima destaca por su planteamiento directo y sin complicaciones. Su seguro de terceros incluye responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, protección del conductor, defensa jurídica y asistencia en viaje. Es una póliza pensada para quienes quieren una cobertura esencial bien estructurada y sin incrementos inesperados. La gestión digital facilita la contratación y el seguimiento de cualquier incidencia, ideal si prefieres resolver trámites en minutos desde el móvil.

Línea Directa – Terceros

Línea Directa mantiene un enfoque muy orientado al servicio. Su póliza de terceros incluye responsabilidad civil, defensa jurídica, seguro de ocupantes y una asistencia con buen tiempo de respuesta. La compañía dispone de una amplia red de talleres concertados y un sistema de seguimiento de reparaciones que agiliza todo el proceso cuando hay un siniestro. Es una opción sólida para quienes quieren respaldo, organización y una prima competitiva.

Allianz Direct – Terceros

Allianz Direct combina el respaldo de un gran grupo asegurador con una experiencia totalmente digital. Su seguro de terceros incorpora las coberturas imprescindibles de forma clara, sin letra pequeña, y permite gestionar partes y reparaciones online. Es una alternativa interesante si valoras la rapidez en los trámites y una estructura de coberturas sencilla pero eficaz.

Otras pólizas con buena relación cobertura-precio

Aseguradora · Modalidad Precio e incluye Direct Seguros — Terceros Precio anual: 508€

Incluye: Asistencia en viaje básica Asistencia sanitaria no concertada Vehículo de sustitución opcional

AXA — Terceros Precio anual: 523€

Incluye: Asistencia en viaje básica Asistencia sanitaria no concertada Vehículo de sustitución opcional

AXA — Terceros ampliado Precio anual: 528€

Incluye: Robo, incendio y lunas Hurto en el vehículo Fraccionamiento de pago semestral

AXA — Terceros ampliado Precio anual: 544€

Incluye: Asistencia en viaje básica Daños en lunas, incendio y robo Daños por hurto

Qualitas Auto — Terceros Precio anual: 547€

Incluye: Asistencia en viaje completa Anticipo de indemnización Libre elección del taller



Direct Seguros – Terceros (508€ anuales)

Una de las opciones más ajustadas de precio dentro de la modalidad básica. Incluye asistencia en viaje, asistencia sanitaria no concertada y la posibilidad de añadir vehículo de sustitución. Diseñada para conductores que buscan un seguro práctico, sin extras innecesarios pero con lo esencial bien cubierto.

AXA – Terceros (523€ anuales)

AXA ofrece una póliza básica con asistencia en viaje, asistencia sanitaria no concertada y vehículo de sustitución opcional. Es una alternativa razonable para quienes quieren un seguro sencillo, respaldado por una aseguradora con una de las redes médicas y de talleres más amplias del país.

AXA – Terceros ampliado (528€ anuales)

En esta versión se añaden garantías como robo, incendio y lunas, además de cobertura por hurto y posibilidad de pago fraccionado. Es una opción equilibrada para coches de valor medio o para quienes buscan algo más de protección sin asumir la prima de un todo riesgo.

AXA – Terceros ampliado (544€ anuales)

Incluye daños en lunas, incendio, robo, hurto y asistencia en viaje. Es una modalidad más completa dentro de AXA y resulta adecuada para quienes prefieren ampliar coberturas sin dar el salto a opciones más caras.

Qualitas Auto – Terceros (547€ anuales)

Qualitas Auto ofrece un seguro muy competitivo dentro del segmento. Incluye asistencia en viaje completa, anticipo de indemnización y libre elección de taller, una ventaja importante para quienes prefieren decidir dónde reparar su vehículo sin atarse a una red concreta.

Cómo elegir bien: aspectos prácticos que importan más que el precio

A la hora de comparar seguros de coche, conviene fijarse en varios factores que pueden cambiar por completo la experiencia como asegurado:

Uso real del vehículo

No necesita lo mismo quien solo conduce en ciudad que quien pasa horas en carretera. Si haces trayectos largos, la asistencia desde el kilómetro 0 es fundamental. Si mueves el coche poco, quizá te compense una modalidad básica pero con buenas coberturas de lunas.

Valor y antigüedad del coche

En coches con más de 8–10 años, un terceros suele ser más que suficiente. Si tiene un valor medio o duerme en la calle, un terceros ampliado con robo y lunas puede ahorrarte disgustos y dinero a largo plazo.

Historial de siniestralidad

La mayoría de aseguradoras premian los años sin partes con bonificaciones. A veces el mejor ahorro no viene del precio del primer año, sino del descuento acumulado en los siguientes.

Calidad real de la asistencia

No todas las compañías responden igual cuando hay un siniestro. La velocidad en enviar grúa, la facilidad para abrir un parte o la disponibilidad de talleres son detalles que pueden marcar la diferencia cuando más lo necesitas.

Preguntas frecuentes

¿Compensa un terceros ampliado?

Para la mayoría de conductores sí, porque cubre situaciones muy habituales (lunas, robo, incendio) sin encarecer demasiado la prima anual.

¿Puedo cambiar de aseguradora antes de renovar?

Sí, siempre que avises con al menos un mes de antelación. El cambio es gratuito y no afecta al coche ni al uso del vehículo.

¿Cuándo interesa un todo riesgo?

Principalmente cuando el coche es nuevo o tiene un valor alto. A medida que pasan los años, el coste del seguro puede superar el beneficio económico de reparar daños propios.

En noviembre hay buenas opciones sin necesidad de pagar de más

Las ofertas de este mes muestran que es posible contratar un seguro de coche económico sin renunciar a protección. Prima, Línea Directa y Allianz Direct encabezan el ranking por su equilibrio entre precio, claridad y servicio. Direct Seguros, AXA y Qualitas Auto completan un abanico variado que permite ajustar la póliza según el uso del coche, el presupuesto y las prioridades de cada conductor.

Comparar con calma, revisar qué coberturas son realmente útiles y entender cómo responde cada aseguradora en caso de siniestro sigue siendo la clave para ahorrar sin comprometer la seguridad.

Fuentes: comparador de seguros de coche de Kelisto. Seguros ordenados según su precio: en caso de empate, ocupa una posición preferente la póliza con mejores coberturas. Tarificaciones realizadas en Kelisto el 09/10/2025. Perfil analizado: hombre de 40 años, que se sacó el carnet hace más de 10 años y que tiene un SEAT Ibiza de 85 CV de nueve años de antigüedad. Reside en Madrid, está casado y tiene hijos a su cargo, recorre más de 12.000 kilómetros al año con su coche y lo aparca en un garaje colectivo. En los últimos cinco años no ha dado partes y no ha sido multado.