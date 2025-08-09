"Ahorro por venganza": qué es y por qué deberías sumarte a esta tendencia

Durante la pandemia, muchos ciudadanos descargaron la tensión acumulada con lo que se bautizó como gasto por venganza: viajes, compras y planes que sirvieron de válvula de escape tras meses de encierro. Pero la situación ha dado un giro. El alza de precios, las subidas del euríbor y una economía doméstica cada vez más frágil han provocado que muchos consumidores tomen el camino contrario: recortar, guardar y priorizar.

Así nace el fenómeno del ahorro por venganza, una respuesta emocional, casi instintiva, a años de consumo desmedido o decisiones financieras poco meditadas. Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Es una moda pasajera o una estrategia útil para recuperar el control económico?

¿Qué es el “ahorro por venganza”?

El concepto, que ya se ha popularizado en Estados Unidos bajo el término revenge saving, describe el impulso de ahorrar con intensidad como una forma de compensar excesos del pasado. Es el reflejo de una nueva conciencia financiera que combina prudencia, autocuidado y necesidad de estabilidad.

No se trata solo de recortar gastos. Es una forma de canalizar emociones como la culpa, el miedo o el arrepentimiento hacia una estrategia más productiva. Ahorrar no como castigo, sino como respuesta. Como reafirmación.

Este tipo de ahorro no siempre parte de la planificación racional. Muchas veces nace de experiencias previas: una deuda que se fue de las manos, un trabajo inestable, o incluso una crisis personal que hizo tambalear la economía familiar. Pero cuando se encauza bien, puede convertirse en una potente herramienta para transformar tus finanzas.

Cómo poner en práctica el ahorro vengativo (de forma saludable)

Aunque nace de una emoción, el ahorro por venganza puede tener efectos muy reales y positivos. Para conseguirlo, es importante que no se convierta en una carrera de privación constante, sino en un sistema sostenible y alineado con tus objetivos personales.

Algunas claves para hacerlo bien:

Define un propósito claro: No es lo mismo ahorrar para cubrir imprevistos que hacerlo para invertir, viajar o amortizar deuda. Saber por qué ahorras te ayuda a mantener la motivación.

No es lo mismo ahorrar para cubrir imprevistos que hacerlo para invertir, viajar o amortizar deuda. Saber por qué ahorras te ayuda a mantener la motivación. Evita los extremos: El ahorro compulsivo puede ser tan problemático como el gasto impulsivo. Si te impides cualquier disfrute, el sistema no durará.

El ahorro compulsivo puede ser tan problemático como el gasto impulsivo. Si te impides cualquier disfrute, el sistema no durará. Transforma el hábito en rutina: Automatizar aportaciones, limitar gastos variables o establecer metas mensuales concretas son acciones sencillas que marcan la diferencia.

Automatizar aportaciones, limitar gastos variables o establecer metas mensuales concretas son acciones sencillas que marcan la diferencia. Crea un fondo de emergencia: Es la base de una economía sólida. Si aún no lo tienes, puedes consultar nuestra guía sobre cómo crear un fondo de emergencia.

El papel de las cuentas remuneradas en esta tendencia

El ahorro por venganza tiene una ventaja: genera satisfacción desde el minuto uno. Ver cómo crecen tus ahorros poco a poco —y además generan intereses— refuerza el compromiso y convierte cada pequeño esfuerzo en una pequeña victoria.

Por eso, uno de los pilares más recomendables para quien inicia esta estrategia es abrir una cuenta remunerada: un producto bancario sin riesgo, sin comisiones y que paga intereses por el saldo que mantienes. Es una forma de sacarle rentabilidad a tu dinero desde el primer euro, sin renunciar a la liquidez.

Hoy en día, hay varias cuentas que ofrecen tipos de interés muy por encima de lo que ofrecen los depósitos a plazo, y sin necesidad de cambiar de banco ni domiciliar la nómina. Puedes consultar las más destacadas en nuestra comparativa actualizada de cuentas remuneradas.

Mejores Cuentas Remuneradas 2025

Las rentabilidades mostradas son nominales y pueden variar según las condiciones del mercado. Consulta siempre las condiciones actualizadas en la web oficial de cada entidad. RECOMENDADO Cuenta Save + Health B100 ★ ★ ★ ★ ★ Sin Nómina Abrir cuenta B100 ✓ Cuenta gratuita permanente ✓ Tarjeta de débito gratis ✓ 8 tarjetas virtuales incluidas ✓ Sin comisiones ni permanencia ✓ Liquidación mensual Comisión mensual 0,00€ Cuenta Save 2,25% TAE Cuenta Health 3,20% TAE Saldo máximo 50.000€ Requisitos Ninguno Ideal para: Perfiles autónomos que buscan rentabilidad sin nómina. Perfecta como segunda cuenta para ahorro puro con gestión 100% digital. Cuenta Digital ★ ★ ★ ★ ☆ Sin Requisitos Abrir cuenta Bankinter ✓ Sin comisiones siempre ✓ Sin requisitos de nómina ✓ Sin límite de saldo ✓ Tramos progresivos Comisión mensual 0,00€ Tramo 1 (0-25k) 2,00% TAE Tramo 2 (25-50k) 2,25% TAE Tramo 3 (+50k) 2,50% TAE Requisitos Ninguno Ideal para: Cualquier perfil, sin requisitos. Especialmente atractiva para saldos elevados por sus tramos progresivos. Abanca Cuenta Remunerada ★ ★ ★ ★ ☆ Operativa Sencilla Abrir cuenta Abanca ✓ Operativa sencilla ✓ Tarjeta crédito gratuita ✓ Disponibilidad total ✓ Liquidación mensual Comisión mensual 0,00€ Remuneración 2,00% TAE Saldo máximo 50.000€ Ingresos mínimos 1.200€ Ideal para: Cuenta combinada para operativa y ahorro con simplicidad.

¿Es el ahorro por venganza para todo el mundo?

No todo el mundo necesita ahorrar con la misma intensidad, pero sí es cierto que en el contexto económico actual, revisar nuestros hábitos de consumo y reforzar el colchón financiero se ha vuelto más necesario que nunca.

Esta tendencia puede servir como punto de partida para muchos jóvenes que han vivido con una presión constante por gastar, o para quienes han llegado a los 40 con la sensación de que no han construido suficiente estabilidad.

Y aunque el ahorro por venganza nace del miedo, puede transformarse en una actitud de autocuidado: ahorrar para estar tranquilo, para decidir con libertad, para tener un margen frente a lo inesperado.

No se trata de castigo, sino de reconstrucción

Ahorrar con rabia, sí. Pero también con estrategia. El ahorro por venganza no es otra moda viral más, sino un reflejo real de las emociones económicas que muchos ciudadanos sienten hoy: frustración, incertidumbre, cansancio.

La diferencia está en cómo lo canalizas.

Y si lo haces bien —con herramientas como cuentas remuneradas que sumen y no resten, con metas realistas, con constancia y sin extremos—, este impulso puede ser el primer paso hacia una salud financiera más sólida, menos reactiva… y mucho más consciente.

